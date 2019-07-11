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2019-07-11T14:40Z
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РИА Новости

Самолет чешской авиакомпании из-за неполадок вернулся в Будапешт

Вчера, 14:40
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ПРАГА, 11 июл – РИА Новости. Самолет Boeing 737-400 чешской авиакомпании Smartwings, выполнявший в ночь на четверг чартерный рейс для одной из венгерских турфирм, вынужден был вернуться в Будапешт с полпути на египетский курорт Хургада из-за поврежденной пневматики на шасси, сообщила в четверг журналистам представитель Smartwings Владимира Дуфкова.
"Экипаж самолета принял решение и получил подтверждение от наземных служб о возвращении в аэропорт Будапешта в связи с подозрениями на повреждение пневматики на одном из шасси. Самолет без происшествий пристал в Будапеште. На его борту находились 151 пассажир и девять членов экипажа", - сообщила Дуфкова.
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