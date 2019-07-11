Самолет чешской авиакомпании из-за неполадок вернулся в Будапешт

ПРАГА, 11 июл – РИА Новости. Самолет Boeing 737-400 чешской авиакомпании Smartwings, выполнявший в ночь на четверг чартерный рейс для одной из венгерских турфирм, вынужден был вернуться в Будапешт с полпути на египетский курорт Хургада из-за поврежденной пневматики на шасси, сообщила в четверг журналистам представитель Smartwings Владимира Дуфкова.

"Экипаж самолета принял решение и получил подтверждение от наземных служб о возвращении в аэропорт Будапешта в связи с подозрениями на повреждение пневматики на одном из шасси. Самолет без происшествий пристал в Будапеште. На его борту находились 151 пассажир и девять членов экипажа", - сообщила Дуфкова.