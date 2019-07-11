Суд отклонил жалобу на продление ареста экс-замминистру культуры Пирумову

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу на продление до середины августа ареста экс-замминистра культуры РФ Григория Пирумова и бизнесмена Никиты Колесникова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее Мосгорсуд продлил обвиняемым меру пресечения до 16 августа.

"Суд постановил: решение Московского городского суда оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - огласил решение судья.

Защита Пирумова и Колесникова в апелляционных жалобах просила изменить им меру пресечения на более мягкую, тогда как прокурор настаивала на законности решения суда первой инстанции.

Пирумов и Колесников обвиняются по части 3 статьи 210 УК РФ (участие или организация преступного сообщества с использованием служебного положения) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Мосгорсуд в конце января ужесточил с 1,5 до 3 лет колонии приговор по первому "делу реставраторов", вынесенный Пирумову. Дело направили на новое рассмотрение по требованию прокуратуры, которая сочла срок в 1,5 года колонии слишком мягким для организатора хищений на сотни миллионов рублей.