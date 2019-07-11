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РИА Новости

Суд отклонил жалобу на продление ареста экс-замминистру культуры Пирумову

Вчера, 14:40
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЭкс-заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов
Экс-заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил жалобу на продление до середины августа ареста экс-замминистра культуры РФ Григория Пирумова и бизнесмена Никиты Колесникова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее Мосгорсуд продлил обвиняемым меру пресечения до 16 августа.
"Суд постановил: решение Московского городского суда оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения", - огласил решение судья.
Защита Пирумова и Колесникова в апелляционных жалобах просила изменить им меру пресечения на более мягкую, тогда как прокурор настаивала на законности решения суда первой инстанции.
Пирумов и Колесников обвиняются по части 3 статьи 210 УК РФ (участие или организация преступного сообщества с использованием служебного положения) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Григорий Пирумов в Басманном суде Москвы
24 января, 12:44
Мосгорсуд ужесточил приговор Пирумову по "делу реставраторов"
Мосгорсуд в конце января ужесточил с 1,5 до 3 лет колонии приговор по первому "делу реставраторов", вынесенный Пирумову. Дело направили на новое рассмотрение по требованию прокуратуры, которая сочла срок в 1,5 года колонии слишком мягким для организатора хищений на сотни миллионов рублей.
В мае 2018 года Пирумов стал подозреваемым по второму уголовному делу, на этот раз - о хищениях в Эрмитаже. Речь идет о сумме в 450 миллионов рублей, причем двое других фигурантов - бывший глава департамента Минкультуры Борис Мазо и бизнесмен Никита Колесников - тоже имеют судимость по "делу реставраторов", но избежали длительных сроков и были отпущены в день оглашения приговора. Впоследствии бежавший за границу Мазо был объявлен в международный розыск, Колесников - арестован. В апреле 2019 года Пирумову было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества по делу о хищениях в Эрмитаже.
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