ЕР не выдвинет кандидатов в мэры в ряде муниципалитетов Иркутской области

ИРКУТСК, 11 июл – РИА Новости. "Единая Россия" не будет выдвигать кандидатов на сентябрьские выборы в ряде муниципалитетов Иркутской области, в частности, на выборы мэров Братска, Саянска, Тулуна из-за "внутриполитической обстановки", сообщила пресс-служба иркутского реготделения ЕР со ссылкой на секретаря отделения Сергея Сокола.

Конференция реготделения состоялась 11 июля, она была посвящена выдвижению кандидатов в органы местного самоуправления на муниципальных выборах 8 сентября. В работе конференции приняли участие 105 делегатов. Выступивший на конференции Сокол, в частности, сообщил, что в некоторых территориях партия предлагает не выдвигать кандидатов от "Единой России" на сентябрьских муниципальных выборах.

"В каждом конкретном случае причины разные, но они напрямую обусловлены специфичной внутриполитической обстановкой в этих муниципалитетах. Это Осинский район, города Братск, Саянск, Тулун. Однако в этих муниципалитетах есть кандидаты, с которыми у нас выстроен конструктивный диалог", - сказал Сокол.

В единый день голосования жителям пострадавшей от паводка Иркутской области предстоит избрать 15 мэров муниципалитетов второго уровня, новые составы дум в 21 муниципалитете второго уровня, включая думу города Иркутска, а также глав 17 городских и сельских поселений и 67 депутатов городских и сельских поселений.