ЕР не выдвинет кандидатов в мэры в ряде муниципалитетов Иркутской области

ИРКУТСК, 11 июл – РИА Новости. "Единая Россия" не будет выдвигать кандидатов на сентябрьские выборы в ряде муниципалитетов Иркутской области, в частности, на выборы мэров Братска, Саянска, Тулуна из-за "внутриполитической обстановки", сообщила пресс-служба иркутского реготделения ЕР со ссылкой на секретаря отделения Сергея Сокола.
Конференция реготделения состоялась 11 июля, она была посвящена выдвижению кандидатов в органы местного самоуправления на муниципальных выборах 8 сентября. В работе конференции приняли участие 105 делегатов. Выступивший на конференции Сокол, в частности, сообщил, что в некоторых территориях партия предлагает не выдвигать кандидатов от "Единой России" на сентябрьских муниципальных выборах.
"В каждом конкретном случае причины разные, но они напрямую обусловлены специфичной внутриполитической обстановкой в этих муниципалитетах. Это Осинский район, города Братск, Саянск, Тулун. Однако в этих муниципалитетах есть кандидаты, с которыми у нас выстроен конструктивный диалог", - сказал Сокол.
В единый день голосования жителям пострадавшей от паводка Иркутской области предстоит избрать 15 мэров муниципалитетов второго уровня, новые составы дум в 21 муниципалитете второго уровня, включая думу города Иркутска, а также глав 17 городских и сельских поселений и 67 депутатов городских и сельских поселений.
По данным МЧС, от паводка пострадали 107 населенных пунктов Иркутской области. Подтопленным остается один населенный пункт - город Тулун, в котором затоплено 149 домов. По последним данным, во время наводнения погибли 25 человек, 11 пропали без вести. Власти Иркутской области объявили 12 июля днем траура по жертвам паводка. Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.