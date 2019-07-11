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РИА Новости

ОАЭ запустят второй спутник, сообщили СМИ

Вчера, 14:36
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© Фото : ESAНовейшая европейская разработка ракета-носитель Vega ("Вега")
Новейшая европейская разработка ракета-носитель Vega (Вега)
© Фото : ESA
ДУБАЙ, 11 июл - РИА Новости. ОАЭ готовятся к запуску второго спутника для нужд вооруженных сил, аналогичного Al-Saqr 1, который был утрачен в результате неудачного запуска ракеты Vega, сообщило в четверг Эмиратское государственное новостное агентство.
Как ранее сообщил представитель французской компании Arianespace, миссия ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ на борту с космодрома Куру завершилась неудачей после смещения траектории. До этого запуск из-за погодных условий два раза переносился.
Как отметило агентство, в настоящее время ведется подготовка к запуску спутника Al-Saqr 2, благодаря чему работа группировки спутников системы Ain Al-Saqr продолжится, эта система рассчитана на работу с одним или двумя спутниками.
Спутник Al-Saqr 1 был создан европейскими компаниями Airbus Defence and Space и Thales Alenia. Он был оснащен системой получения изображений высокого разрешения HiRI, и его планировалось использовать для нужд вооруженных сил ОАЭ. Al-Saqr 1 должен был стать десятым по счету спутником ОАЭ на орбите Земли.
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