Пожар в здании и на складе у ТЭЦ в Мытищах охватил более тысячи "квадратов"

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в здании около Северной ТЭЦ в Мытищах

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Площадь пожара в административном здании и складе, загоревшихся возле ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах, превысила 1 тысячу квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС РФ.

Ранее сообщалось о возгорании кровли административного здания ООО "Данила Мастер" и склада из легких металлических конструкций на площади около 800 квадратных метров из-за теплового воздействия от пожара на ТЭЦ.

"Площадь пожара увеличилась до 1,08 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.