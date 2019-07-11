Проект о повышении предельного возраста службы в МВД прошел I чтение в ГД

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Государственная дума в четверг приняла в первом чтении законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, который, в частности, увеличивает предельный возраст пребывания сотрудников на службе.

Законопроект разработан правительством России. Документом предусматривается увеличение предельного возраста пребывания сотрудников на службе по категориям среднего, старшего и высшего начальствующего состава. Правительство подчеркивает, что предлагаемая норма "не имеет отношения к выслуге лет для пенсионных выплат".

"Увеличение предельного возраста связано с необходимостью обеспечения комплектования должностей в органах внутренних дел и сохранения кадрового потенциала, а также обусловлено происходящими в Российской Федерации демографическими изменениями, увеличением активного периода жизни граждан", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Проектом предлагается увеличить предельный возраст пребывания на службе для подполковников и майоров с 50 до 55 лет, для полковников - с 55 до 60 лет, для генералов - до 65 лет. При этом для сотрудников, имеющих другие звания, предельный возраст планируется оставить на уровне 50 лет. Кроме того, с 35 до 40 лет будет повышен предельный возраст поступления на службу на указанные должности.

Правительство полагает, что изменение позволит устранить излишние барьеры для сохранения на службе по названным категориям квалифицированного личного состава, способного по состоянию здоровья и профессиональным качествам выполнять задачи, возложенные на органы внутренних дел.

Проектом также предлагается дать сотрудникам право на дополнительные выходные дни для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими 18 лет. Кроме того, предусматривается, что в случае временной нетрудоспособности сотрудника отпуск по решению руководителя продлевается или переносится на другой срок, определяемый руководителем с учетом пожеланий сотрудника.