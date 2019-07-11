Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-11T14:32Z
https://ria.ru/20190711/1556422502.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155141/66/1551416646_0:0:2684:1509_1036x0_80_0_0_cdc252df20f26a1ae4d357d1979c618f.jpg
РИА Новости

Проект о повышении предельного возраста службы в МВД прошел I чтение в ГД

Вчера, 14:32
7138
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Государственная дума в четверг приняла в первом чтении законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, который, в частности, увеличивает предельный возраст пребывания сотрудников на службе.
Законопроект разработан правительством России. Документом предусматривается увеличение предельного возраста пребывания сотрудников на службе по категориям среднего, старшего и высшего начальствующего состава. Правительство подчеркивает, что предлагаемая норма "не имеет отношения к выслуге лет для пенсионных выплат".
"Увеличение предельного возраста связано с необходимостью обеспечения комплектования должностей в органах внутренних дел и сохранения кадрового потенциала, а также обусловлено происходящими в Российской Федерации демографическими изменениями, увеличением активного периода жизни граждан", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Проектом предлагается увеличить предельный возраст пребывания на службе для подполковников и майоров с 50 до 55 лет, для полковников - с 55 до 60 лет, для генералов - до 65 лет. При этом для сотрудников, имеющих другие звания, предельный возраст планируется оставить на уровне 50 лет. Кроме того, с 35 до 40 лет будет повышен предельный возраст поступления на службу на указанные должности.
Здание Государственной Думы РФ
2 июля, 23:28
В Госдуму внесли законопроект об изменении статуса службы в ФССП
Правительство полагает, что изменение позволит устранить излишние барьеры для сохранения на службе по названным категориям квалифицированного личного состава, способного по состоянию здоровья и профессиональным качествам выполнять задачи, возложенные на органы внутренних дел.
Проектом также предлагается дать сотрудникам право на дополнительные выходные дни для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими 18 лет. Кроме того, предусматривается, что в случае временной нетрудоспособности сотрудника отпуск по решению руководителя продлевается или переносится на другой срок, определяемый руководителем с учетом пожеланий сотрудника.
"Я бы заметил еще одну вещь, достаточно важную, очень многие годы мы говорили о формировании профессиональных династий. Сегодня ... понятие профессиональных следователей ассоциируется с коррупционными связями, кумовством и так далее ... Мы будем пресекать и препятствовать подобным фактам, когда новый руководитель приходит и под себя выстраивает всю цепочку", - отметил замглавы МВД Игорь Зубов, выступая на пленарном заседании Госдумы.
311724480
Обсудить 9
Госдума РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Да, им надо сделать на петь лет позже всех выход на пенсию! Сидят на шее народа ничего не делая, ничего не производя. Не пашут, не сеют, а лодкой за двоих работают. Ну, пять, пусть десять процентов из этих структур свящаны с трудно тями службы, с риском
11 июля, 20:07
aalenik278552
43111011
Скоро и срок выхода на пенсию повысят.
11 июля, 19:54
Моджахед Иванович
2270100
Рекомендуем
Участники акции Спаси свой язык в Киеве
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
РИА
Новости
Алексей Иванов
Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин впервые поговорил по телефону с Зеленским
Собака породы алабай
Список потенциально опасных пород собак могут расширить до 35 пунктов
Лента
новостей
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Мать заметила слезы на глазах "умершего" сына и спасла его от кремации
Крупный пожар на ТЭЦ в Мытищах. Съемка очевидцев
Двенадцать человек пострадали при крупном пожаре на ТЭЦ в Мытищах
Фотография, полученная в первые четыре секунды после посадки Хаябусы-2 на астероид
Японский зонд передал первые кадры после второй посадки на астероид
Президент Украины Владимир Зеленский на 21-м саммите Украина - Европейский союз в Киеве.
Найдена первая жертва ВСУ в Донбассе при Зеленском
Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине
Слова Меркель во время приступа прочитали по губам
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
"Заткните ему рот": грузины оценили антироссийский выпад главы "Рустави 2"
Министр внутренних дел по Республике Крым Олег Торубаров
Главу МВД Крыма сняли с должности
Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах
Фрагмент черепа неандертальца (справа) и кроманьонца (слева) возрастом в 210 тысяч лет
В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки
Пожар в районе Северной ТЭЦ в Мытищах
В Мытищах произошел пожар на территории ТЭЦ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:44В Приморье пообещали переселенцам из Латинской Америки помочь в фермерстве
02:39В Греции ассоциация зарубежной прессы осудила нападки со стороны депутата
02:28Исследование: чем больше зарплата, тем беспокойнее отпуск
02:11Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
02:01Выходцы из Алжира устроили беспорядки в центре Парижа
01:55Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его семьи на 572 миллиона долларов
01:47Трамп примет 18 июля премьер-министра Нидерландов и обсудит сотрудничество
01:41Венесуэльские власти и оппозиция договорились вместе добиться мира в стране
01:20Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи
01:19СМИ: США решили пока не применять санкции против главы иранского МИД
00:58Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя
00:56США не отступят от вопроса гражданства, заявил Трамп
00:51Глава Бразилии думает о назначении сына послом в США
00:49Эксперт поддержала отмену коммерческой тайны о научных данных из Антарктиды
00:36В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:24В Мексике бандиты убили из засады двух и ранили четырех полицейских
00:19В Дубае туристам разрешили покупать алкоголь в магазинах
00:17Один день остается у партий на выдвижение кандидатов на довыборы в Госдуму
00:16Финский посол: РФ имеет право на усиление военного присутствия в Арктике
00:14Пушков прокомментировал намерения Байдена продлить СНВ-3
Лента новостейМолния