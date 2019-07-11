ГД приняла в I чтении проект о статусе ветерана для дагестанских ополченцев

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, наделяющий участников дагестанского ополчения 1999 года статусом ветеранов боевых действий.

Автором законопроекта выступил депутат Госдумы от "Единой России" Умахан Умаханов.

Во время прямой линии к президенту РФ Владимиру Путину обратились с просьбой приравнять участников ополчения к ветеранам боевых действий мужчины из дагестанского села Ботлих, которые в августе 1999 года с оружием в руках противостояли вторгшимся в Дагестан бандам боевиков. Путин поручил правительству проработать этот вопрос. После этого власти Дагестана заявили, что уже получили поручение от Минкавказа и начали подготовку списков ополченцев.

Как пояснял первый зампред фракции "Единая Россия", этот законопроект готовился еще с 2012 года и была проведена "серьезная консультация" с правительством.

Законопроектом предлагается предоставить статус ветеранов боевых действий указанной категории лиц, а также предоставить им ряд мер соцподдержки нематериального характера.