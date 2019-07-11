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РИА Новости

ГД приняла в I чтении проект о статусе ветерана для дагестанских ополченцев

Вчера, 14:24
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, наделяющий участников дагестанского ополчения 1999 года статусом ветеранов боевых действий.
Автором законопроекта выступил депутат Госдумы от "Единой России" Умахан Умаханов.
Во время прямой линии к президенту РФ Владимиру Путину обратились с просьбой приравнять участников ополчения к ветеранам боевых действий мужчины из дагестанского села Ботлих, которые в августе 1999 года с оружием в руках противостояли вторгшимся в Дагестан бандам боевиков. Путин поручил правительству проработать этот вопрос. После этого власти Дагестана заявили, что уже получили поручение от Минкавказа и начали подготовку списков ополченцев.
Вид на дагестанский город Махачкала. Архивное фото
20 июня, 17:00
Власти Дагестана готовят списки ополченцев после поручения Путина
Как пояснял первый зампред фракции "Единая Россия", этот законопроект готовился еще с 2012 года и была проведена "серьезная консультация" с правительством.
Законопроектом предлагается предоставить статус ветеранов боевых действий указанной категории лиц, а также предоставить им ряд мер соцподдержки нематериального характера.
Как подчеркнул Умаханов, законопроект будет способствовать признанию заслуг участников дагестанского ополчения 1999 года.
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