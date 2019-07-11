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РИА Новости
Культура

Совфед внесет в МИД предложение по ограничению въезда Катамадзе в Россию

Вчера, 14:22
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГрузинская певица Нино Катамадзе
Грузинская певица Нино Катамадзе
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Грузинская певица Нино Катамадзе. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Совет Федерации внесет в МИД РФ предложение об ограничении въезда в Россию грузинской певице Нино Катамадзе, сообщил журналистам председатель временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Ранее Пушков на заседании Совфеда заявлял, что Катамадзе, допустившей "русофобские высказывания", должен быть запрещен въезд в Россию.
"Мы сейчас работаем с МИД... Сейчас будем входить с предложением", - сказал Пушков журналистам после конференции в МИА "Россия сегодня".
Катамадзе 30 июня написала в Facebook, что поддерживает протестующих в Грузии, которые требуют отставки главы МВД страны. Она отметила, что 22 июня был ее "самый тяжелый концерт", от которого она "не могла отказаться из-за девятилетней незрячей девочки". Тогда она выступала в Москве с группой Insight на фестивале "Усадьба Jazz", где исполнила грузинскую песню "Сулико" под аккомпанемент ребенка - подопечного фонда Константина Хабенского. Также она написала в соцсети, что то выступление было ее последним концертом в России.
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Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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КультураНино КатамадзеРоссияГрузия
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