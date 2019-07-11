Совфед внесет в МИД предложение по ограничению въезда Катамадзе в Россию

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Совет Федерации внесет в МИД РФ предложение об ограничении въезда в Россию грузинской певице Нино Катамадзе, сообщил журналистам председатель временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Ранее Пушков на заседании Совфеда заявлял, что Катамадзе, допустившей "русофобские высказывания", должен быть запрещен въезд в Россию.

"Мы сейчас работаем с МИД... Сейчас будем входить с предложением", - сказал Пушков журналистам после конференции в МИА "Россия сегодня".

Катамадзе 30 июня написала в Facebook, что поддерживает протестующих в Грузии, которые требуют отставки главы МВД страны. Она отметила, что 22 июня был ее "самый тяжелый концерт", от которого она "не могла отказаться из-за девятилетней незрячей девочки". Тогда она выступала в Москве с группой Insight на фестивале "Усадьба Jazz", где исполнила грузинскую песню "Сулико" под аккомпанемент ребенка - подопечного фонда Константина Хабенского. Также она написала в соцсети, что то выступление было ее последним концертом в России.