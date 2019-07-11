В районе ТЭЦ в Мытищах загорелись еще одно здание и склад

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Еще одно административное здание и склад из легких металлических конструкций загорелись на площади около 800 квадратных метров рядом с ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах из-за теплового воздействия от пожара, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

"От теплового воздействия пожара на ТЭЦ загорелось административное здание ООО "Данила Мастер" и склад из ЛМК (легкие металлические конструкции)", - сказал собеседник агентства, добавив, что общая площадь пожара составляет около 800 квадратных метров.