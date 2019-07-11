Пушков назвал создание "белых" и "черных" списков СМИ информационной войной

Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 11 июля 2019

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Информационная война начинает вестись в мире через создание списков "правильных" и "неправильных" СМИ, заявил председатель временной комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Пушков напомнил, что сейчас обсуждается инициатива по созданию "индикаторов доверия журналистике": они предлагают создание "белых списков СМИ", которые заслуживают доверия, и "чёрных", которые не заслуживают доверия. При этом критерий "заслуживания и незаслуживания доверия", по словам Пушкова, связывается не с достоверностью информации, а с тем, "насколько СМИ вписывается в доминирующий либеральный мейнстрим". Также, отмечает Пушков, готовится к принятию международная декларация по информации и демократии, в которой также будет продвигаться идея о существовании "достоверной демократичной информации" и "недостоверной информации, которая работает против демократии".

"До сих пор информационная война не была кодифицирована. Предпринимались усилия на этом направлении, но не было каких-то формальных "чёрных списков"... Сейчас такие документы, к сожалению, появляются. И появляется тенденция обозначить "приемлемые", "достоверные" СМИ и "недостоверные" СМИ. Это полностью противоречит всем международным документам... Ну и естественно это абсолютный и законченный двойной стандарт, который, к сожалению, становится нормой в целом ряде западных государств", - сказал Пушков.

Он подчеркнул, что на "кодификацию информационной войны" будут выделены "очень значительные финансовые средства". Так, по его словам, в Англии было принято решение "об определении 18 миллионов фунтов на продвижение "правильной" информации в Восточной Европе". Пушков отметил, что это говорит о попытках создать "дезинформационный барьер" между РФ и Европой.