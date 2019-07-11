Рекламу "божественной шаурмы" обсудят в пермском управлении ФАС

ПЕРМЬ, 11 июл - РИА Новости. Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю обсудит рекламу кафе с "божественной шаурмой" на экспертном совете, чтобы принять решение о наличии или отсутствии в ней нарушения закона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В четверг секретарь Пермской епархии Русской православной церкви Андрей Литовка написал на свой странице в соцсети Facebook, что в епархию поступает "множество телефонных звонков от возмущенных людей", которые пожаловались на рекламу пермского кафе, использующего религиозный образ для рекламы заведения. На рекламном постере кафе, о котором сообщили граждане, изображена полуобнаженная модель в образе святой, вместо крыльев у нее "божественно вкусная" шаурма, а грудь прикрывают скрещенные руки с шаурмой. В связи с этим Литовка заявил о намерении обратиться в полицию с жалобой на кафе, назвав рекламу "форменным безобразием".

Правоохранители и собственники кафе пока не прокомментировали ситуацию РИА Новости.

"Для анализа данной рекламы и принятия решения о наличии или отсутствии в ней нарушения закона о рекламе необходимы специальные познания. Данная реклама будет обсуждена на экспертном совете по рекламе, который действует при Пермском УФАС", - заявили агентству в ведомстве.