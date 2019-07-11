Власти Верхневолжья готовятся к фестивалю "Нашествие"

ТВЕРЬ, 11 июл – РИА Новости. Безопасность на музыкальном фестивале "Нашествие", который пройдет в Конаковском районе Тверской области с 19 по 21 июля, будут обеспечивать порядка четырех с половиной тысяч представителей силовых структур, сообщает пресс-служба областного правительства.
По ее данным, губернатор области Игорь Руденя поставил перед профильными ведомствами задачу привлечь дополнительные силы и средства в целях обеспечения безопасности во время проведения мероприятия.
"За безопасность гостей и участников в течение четырёх дней будут отвечать в общей сложности почти 4500 представителей силовых структур, частных охранных предприятий. Для обеспечения общественной безопасности привлекут также сотрудников ОМОН из 8 регионов России", - отмечает пресс-служба.
При входе на территорию фестиваля будут установлены металлодетекторы и другое досмотровое оборудование.
В случае неблагоприятных погодных условий будет обеспечена тяжелая техника для оказания помощи при эвакуации транспортных средств с территории парковок. В месте проведения фестиваля предусмотрено 4 стоянки на 28 тысяч автомобилей. Перед началом приема гостей проведут санитарную противоклещевую обработку и уборку территории, отбор проб воды.
В этом году фестиваль пройдет в Тверской области уже в четырнадцатый раз. Традиционно "Нашествие" собирает отечественных рок-музыкантов и любителей музыки из разных регионов России. Кроме концертных программ, фестиваль включает театральные постановки, кинопоказы, выступления реконструкторов, игры и спортивные соревнования для детей и взрослых, выставки военной техники Минобороны РФ, показательные полёты авиационных групп высшего пилотажа.
В этом году на фестивале будет работать мобильный информационный туристический центр Тверской области, ремесленный городок для продвижения туристического потенциала региона "Тверская ярмарка мастеров".
Всего на территории фестиваля планируется организовать более 40 активных зон и развлекательных площадок, в том числе впервые на "Нашествии" будет открыта выставка от Роскосмоса. В выставочном павильоне разместят порядка 50 экспонатов – эксклюзивных артефактов от Роскосмоса, собранных со всех музеев и хранилищ госкорпорации. Также посетители фестиваля смогут в прямом эфире увидеть запуск космической ракеты с Земли и пообщаться с космонавтами МКС.