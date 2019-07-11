Власти Верхневолжья готовятся к фестивалю "Нашествие"

ТВЕРЬ, 11 июл – РИА Новости. Безопасность на музыкальном фестивале "Нашествие", который пройдет в Конаковском районе Тверской области с 19 по 21 июля, будут обеспечивать порядка четырех с половиной тысяч представителей силовых структур, сообщает пресс-служба областного правительства.

По ее данным, губернатор области Игорь Руденя поставил перед профильными ведомствами задачу привлечь дополнительные силы и средства в целях обеспечения безопасности во время проведения мероприятия.

"За безопасность гостей и участников в течение четырёх дней будут отвечать в общей сложности почти 4500 представителей силовых структур, частных охранных предприятий. Для обеспечения общественной безопасности привлекут также сотрудников ОМОН из 8 регионов России", - отмечает пресс-служба.

При входе на территорию фестиваля будут установлены металлодетекторы и другое досмотровое оборудование.

В случае неблагоприятных погодных условий будет обеспечена тяжелая техника для оказания помощи при эвакуации транспортных средств с территории парковок. В месте проведения фестиваля предусмотрено 4 стоянки на 28 тысяч автомобилей. Перед началом приема гостей проведут санитарную противоклещевую обработку и уборку территории, отбор проб воды.

В этом году фестиваль пройдет в Тверской области уже в четырнадцатый раз. Традиционно "Нашествие" собирает отечественных рок-музыкантов и любителей музыки из разных регионов России. Кроме концертных программ, фестиваль включает театральные постановки, кинопоказы, выступления реконструкторов, игры и спортивные соревнования для детей и взрослых, выставки военной техники Минобороны РФ, показательные полёты авиационных групп высшего пилотажа.

В этом году на фестивале будет работать мобильный информационный туристический центр Тверской области, ремесленный городок для продвижения туристического потенциала региона "Тверская ярмарка мастеров".