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РИА Новости

Половина новых лекарств оказалась не лучше старых, выяснили ученые

Вчера, 14:18
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВывеска аптечного киоска в Москве
Вывеска аптечного киоска в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Примерно половина "инновационных" лекарств, появляющихся в аптеках европейских стран сегодня, оказалась ничем не лучше старых препаратов, которые они заменяют в продаже. Об этом пишут немецкие медики в журнале BMJ.

"Чиновникам здравоохранительных ведомств следует занять более активную позицию. Они не должны ждать того, когда фармацевтические компании решат разработать то или иное лекарство, а могут сформулировать задачи и пакет мер, которые помогут создать те препараты, которые нужны для лечения больных прямо сейчас", — заявила Беата Визелер (Beata Wieseler) из Института изучения качества здравоохранения в Кельне (Германия).

В последние годы ученые, политики и социологи всерьез обеспокоились быстрым ростом цен на лекарства и увеличением трат на здравоохранение. Каждый год на прилавках аптек появляются новые версии популярных лекарств, предположительно обладающих повышенной эффективностью, однако при этом их цена или не меняется, или становится еще выше.
Их разработка, как считают многие критики современной фармацевтической индустрии, помогают крупным игрокам рынка сохранять за собой права на "лицензионное" производство тех лекарств, патенты на которые в скором времени истекут.
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Нечто похожее, в частности, происходит с инсулином, дешевых "пиратских" версий которого пока не существует, так как его производители постоянно создают новые, предположительно улучшенные варианты этого гормона. Благодаря этому цены на некоторые марки инсулина выросли в шесть раз только за последние пятнадцать лет, а на некоторые другие препараты, к примеру, лекарства для ВИЧ-больных, они поднялись на несколько порядков.
Визелер и ее коллеги проверили, как обстоит ситуация с другими марками "инновационных" препаратов, которые сейчас попадают на рынки и в аптеки Германии. В общей сложности, за последние восемь лет появилось две сотни препаратов, прошедших проверки европейских регуляторных органов и признанных полностью безопасными для здоровья пациентов.
Результаты анализа их эффективности сильно огорчили ученых. Оказалось, что значительно более эффективными, чем их предшественники, была всего четверть новых препаратов. Еще 16% были незначительно лучше старых лекарств, а остальные 58% - ни в чем не превосходили их.
Более того, большинство новых препаратов, как выяснили ученые, страдает от так называемого синдрома "сделано не у нас" – все они были основаны на одном и том же механизме работы, несмотря на то, что их произвели конкурирующие фирмы в разное время. Это говорит о том, что отрасль тратит огромные деньги на бессмысленные клинические испытания и при этом почти не занимается реальной научной работой.
Благодаря подобным трендам, прогресс во многих областях медицины, как констатируют исследователи, фактически остановился. К примеру, в психиатрии и лечении диабета лишь 6% и 17% новых лекарств оказались эффективнее, чем их предшественники.
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Как возникла подобная ситуация? По мнению ученых, она связана с тем, что регулирующие органы в основном сосредоточены на оценке безопасности, а не эффективности новых лекарств. Этим воспользовались, в частности, производители противораковых препаратов, большая часть которых была одобрена в последние годы без каких либо свидетельств того, что они несут пользу для пациентов.
Все это, по мнению исследователей, говорит в пользу того, что ВОЗ, ЕС и национальным здравоохранительным ведомствам стоит радикально пересмотреть нормы, регулирующие работу фармацевтических компаний и значительно ужесточить их. В таком случае, как надеются Визелер и ее коллеги, это сделает их ориентированными не только н извлечение прибыли из больных, но и на реальные инновации.
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