В "Массандре" увидели в проекте об акцизе на вино всего один минус

МАССАНДРА (Крым), 11 июл – РИА Новости. Настороженная реакция виноделов на проект закона об акцизе на вино и виноград связана с тем, что он пока плохо изучен, проект дает значительные преимущества российскому виноделию, сказала журналистам глава объединения "Массандра" Янина Павленко.

Правительство России разработало законопроект, согласно которому с 2020 года в стране повысятся ставки акцизов на вино, как произведенное в России, в том числе из импортных виноматериалов, так и зарубежное, закон предлагает ввести льготы (вычеты) для виноделов и производителей винограда.

"Из того, что я видела в прессе, я была опечалена и озадачена. В принципе все отраслевики крайне негативно отреагировали на это введение. Но когда погружаешься в тему, когда я увидела окончательный вариант этого законопроекта и изменения в налоговый кодекс, мы увидели там гораздо больше плюсов, чем минусов", - сказала Павленко.

Документ, если он будет принят, создаст условия для изменения конъюнктуры рынка и продвижения качественных вин российского производства в торговые сети, уверена Павленко.

"Минус только один: мой мозг отказывается воспринимать словосочетание "акциз на виноград". Но сама конструкция введения акциза и системы вычетов – окончательный вариант этой конструкции говорит об оптимизме. Думаю, что российский производитель будет стремиться к тому, чтобы сажать виноградники и получать деньги на развитие, а с каждой бутылки такого вина уплачивать меньший акциз", - считает Павленко.