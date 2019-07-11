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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Реклама "божественной шаурмы" в Перми возмутила РПЦ

Вчера, 14:15
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ПЕРМЬ, 11 июл — РИА Новости. Пермская епархия Русской православной церкви (РПЦ) готова обратиться с заявлением в полицию на владельцев кафе, которые рекламируют в Перми "божественную шаурму", сообщил на своей странице в соцсети Facebook секретарь епархии Андрей Литовка.
В четверг Литовка отметил, что в Пермскую епархию поступает "множество телефонных звонков от возмущенных людей", которые жалуются на рекламу пермского кафе. По словам секретаря епархии, на рекламном постере изображена полуобнаженная модель в образе святой, вместо крыльев у нее "божественно вкусная" шаурма, а грудь прикрывают скрещенные руки с шаурмой.
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21 июня, 03:28
Блогер Сардаров пообещал назвать блюдо в своем кафе "Шаурмой для Путина"
Ранее собственница кафе в комментарии изданию Ura.ru пояснила, что такой образ был выбран намеренно, он нетривиальный.
"Форменное безобразие в Перми!!! Реклама "Божественной шаурмы"! Подаем заявление в полицию! Такое пропускать нельзя!" — написал в соцсети Литовка.
Правоохранители и собственники кафе пока не прокомментировали ситуацию РИА Новости.
984321923
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Религия и мировоззрениеРусская православная церковьПермьПроисшествия
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