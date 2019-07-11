Реклама "божественной шаурмы" в Перми возмутила РПЦ

В четверг Литовка отметил, что в Пермскую епархию поступает "множество телефонных звонков от возмущенных людей", которые жалуются на рекламу пермского кафе. По словам секретаря епархии, на рекламном постере изображена полуобнаженная модель в образе святой, вместо крыльев у нее "божественно вкусная" шаурма, а грудь прикрывают скрещенные руки с шаурмой.