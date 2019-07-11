Момент взрыва на ТЭЦ в Мытищах попал на видео

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео момента взрыва, который прогремел на ТЭЦ в Мытищах.
На кадрах видна яркая вспышка, после чего над ТЭЦ возникает огромный столб огня.
По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 12 человек, один госпитализирован. У всех — отравление продуктами горения и ожоги.
По предварительным данным, загорелась цистерна с маслом. Сначала площадь пожара оценивалась в 200 квадратных метров, но позже выросла в четыре раза, сообщил источник в экстренных службах.