Момент взрыва на ТЭЦ в Мытищах попал на видео

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Телеканал Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео момента взрыва, который прогремел на ТЭЦ в Мытищах.

На кадрах видна яркая вспышка, после чего над ТЭЦ возникает огромный столб огня.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 12 человек, один госпитализирован. У всех — отравление продуктами горения и ожоги.