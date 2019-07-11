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2019-07-11T14:10Z
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РИА Новости

Подозреваемый в госизмене Антонец работал в калининградском правительстве

Вчера, 14:10
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КАЛИНИНГРАД, 11 июл — РИА Новости. Константин Антонец, которого арестовали по подозрению в госизмене, в 2015 году работал юристом в Министерстве экономики правительства Калининградской области. Это следует из отчетов о публичных консультациях, опубликованных на сайте ведомства.
В документах Антонец значится как исполнитель регулирующего органа по проведению консультаций.
Официальным комментарием правительства Калининградской области РИА Новости пока не располагает.
Кроме того, в едином государственном реестре юридических лиц Антонец указан как руководитель центра, занимающегося организацией конференций и выставок. Эту должность он получил в ноябре 2017 года.
Задержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев в Лефортовском суде Москвы. 5 июля 2019
5 июля, 16:13
Суд арестовал помощника полпреда президента по делу о госизмене
Сегодня Лефортовский суд заключил Антонца под стражу до 3 сентября. Стандартно для таких дел фабула не раскрывается из-за секретности.
Год назад по делу о госизмене арестовали жену Антонца Антонину Зимину, директора АНО "Балтийский центр диалога культур". Сейчас она находится под стражей в "Лефортово". Подробности дела также не разглашаются.
Судя по статистике Судебного департамента при Верховном суде, в последнее время за государственную измену ежегодно получают сроки по четыре-шесть россиян, но в 2016-м был всплеск — сразу 14 приговоров.
Самый громкий за последнее время случай связан с задержанием по этой статье помощника полпреда президента на Урале Александра Воробьева. Подробности не уточняются, но известно, что чиновник в рамках гранта учился государственному управлению в Варшаве. С 2010 по 2017 год он занимал руководящие должности в правительстве Калининградской области.
Молоток судьи
Вчера, 11:25
Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене
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МоскваКалининградская областьПроисшествия
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