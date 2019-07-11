Подозреваемый в госизмене Антонец работал в калининградском правительстве

КАЛИНИНГРАД, 11 июл — РИА Новости. Константин Антонец, которого арестовали по подозрению в госизмене, в 2015 году работал юристом в Министерстве экономики правительства Калининградской области. Это следует из отчетов о публичных консультациях, опубликованных на . Константин Антонец, которого арестовали по подозрению в госизмене, в 2015 году работал юристом в Министерстве экономики правительства Калининградской области. Это следует из отчетов о публичных консультациях, опубликованных на сайте ведомства.

В документах Антонец значится как исполнитель регулирующего органа по проведению консультаций.

Официальным комментарием правительства Калининградской области РИА Новости пока не располагает.

Кроме того, в едином государственном реестре юридических лиц Антонец указан как руководитель центра, занимающегося организацией конференций и выставок. Эту должность он получил в ноябре 2017 года.

Сегодня Лефортовский суд заключил Антонца под стражу до 3 сентября. Стандартно для таких дел фабула не раскрывается из-за секретности.

Год назад по делу о госизмене арестовали жену Антонца Антонину Зимину, директора АНО "Балтийский центр диалога культур". Сейчас она находится под стражей в "Лефортово". Подробности дела также не разглашаются.

Судя по статистике Судебного департамента при Верховном суде, в последнее время за государственную измену ежегодно получают сроки по четыре-шесть россиян, но в 2016-м был всплеск — сразу 14 приговоров.