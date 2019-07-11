Минздрав Подмосковья сообщил о состоянии пострадавших при пожаре на ТЭЦ

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. У одиннадцати пострадавших при пожаре на газовой станции высокого давления на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах обнаружены легкие ожоги, на данный момент госпитализированных нет, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.
Ранее РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщили, что в четверг на территории Северной ТЭЦ в подмосковных Мытищах загорелась газовая станция высокого давления. Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично проконтролирует ситуацию. Ранее минздрав региона сообщил, что у пострадавших ожоги 1-2 степени.
"В результате пожара в Мытищах на данный момент за медицинской помощью обратились 11 человек с легкими ожогами, помощь им оказывается на месте, от госпитализации отказались", - сказали в министерстве.
В ведомстве подчеркнули, что на месте работают 5 бригад скорой медицинской помощи и вертолет.
ТЭЦ-27 (ранее называлась "Северная ТЭЦ") обеспечивает электричеством и теплом часть жителей Северного и Северо-Восточного округов Москвы, а также самих Мытищ. В качестве топлива использует природный газ. ТЭЦ начали строить в 1987 году, это самая новая электростанция, снабжающая электричеством Москву. В 2000-х на станции построили два новых энергоблока.