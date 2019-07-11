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РИА Новости

Минздрав Подмосковья сообщил о состоянии пострадавших при пожаре на ТЭЦ

Вчера, 14:09
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© РИА Новости / Виктор БельцовТушение пожара на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
Тушение пожара на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
© РИА Новости / Виктор Бельцов
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. У одиннадцати пострадавших при пожаре на газовой станции высокого давления на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах обнаружены легкие ожоги, на данный момент госпитализированных нет, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.
Ранее РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщили, что в четверг на территории Северной ТЭЦ в подмосковных Мытищах загорелась газовая станция высокого давления. Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично проконтролирует ситуацию. Ранее минздрав региона сообщил, что у пострадавших ожоги 1-2 степени.
Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
Вчера, 13:21
"Был сильный запах газа". Очевидцы рассказывают о пожаре на ТЭЦ в МытищахПлощадь пожара на газовой станции в Мытищах увеличилась в четыре раза, но факел уже потушен, сообщили в экстренных службах. Очевидцы пожара в эфире радио Sputnik рассказали о том, что происходит.
"В результате пожара в Мытищах на данный момент за медицинской помощью обратились 11 человек с легкими ожогами, помощь им оказывается на месте, от госпитализации отказались", - сказали в министерстве.
В ведомстве подчеркнули, что на месте работают 5 бригад скорой медицинской помощи и вертолет.
ТЭЦ-27 (ранее называлась "Северная ТЭЦ") обеспечивает электричеством и теплом часть жителей Северного и Северо-Восточного округов Москвы, а также самих Мытищ. В качестве топлива использует природный газ. ТЭЦ начали строить в 1987 году, это самая новая электростанция, снабжающая электричеством Москву. В 2000-х на станции построили два новых энергоблока.
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Пожар на ТЭЦ в МытищахМосковская областьПроисшествия
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