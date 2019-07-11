Госдума приняла во втором чтении законопроект о "брендах регионов"

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором чтении законопроект о "брендах регионов", установив специальные положения в отношении винодельческой продукции.

Законопроектом предлагается ввести в Гражданский кодекс новый объект интеллектуальных прав - "географическое указание", в качестве средства индивидуализации товара. В обиходе это также называется брендами регионов. Такой вид средств индивидуализации товара будет действовать наравне с существующим в настоящее время – наименованием места происхождения товара (НМПТ), однако иметь более простую регистрацию, пояснил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Как пояснили в пресс-службе комитета, с момента введения в России государственной регистрации НМПТ в 1992 году было зарегистрировано и охраняется около 200 таких средств индивидуализации товара. В качестве примера можно привести: "Оренбургский пуховый платок", "Вологодское кружево", "Хохлома", "Гжель", "Дулевский фарфор", "Вологодское масло", "Адыгейский сыр", "Башкирский мед", "Астраханские помидоры", "Луховицкий огурец", "Нарзан". В то же время в Европейском союзе охраняется более 3 тысяч НМПТ и географических указаний. В связи со вступлением в ВТО, у России возникли обязательства по охране "географических указаний". Такие нормы предусмотрены и другими международными обязательствами.

В этой связи законопроектом предлагается изложить в новой редакции параграф 3 главы 76 части четвертой ГК РФ, давая определение обоим видам средств индивидуализации товара – "географическое указание" и "наименование места происхождения товара", а также указывая конкретные требования к каждому из них. В соответствии с этими требованиями заявитель сможет определить, на охрану какого объекта интеллектуальных прав он может претендовать.

Законопроектом с учетом принятых поправок устанавливается, что географическим указанием, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, которое позволяет идентифицировать товар как происходящий с территории конкретного географического объекта. Географическим происхождением товара должны в значительной степени определяться: его особое качество, репутация или другие характеристики и хотя бы одна из стадий производства. Теперь, по словам Крашенинникова, нельзя будет воду, добытую не в Ессентуках, но там разлитую, использовать под этим названием.

Ко второму чтению законопроекта были также предусмотрены специальные положения, касающиеся винодельческой продукции. Предусматривается норма об определении правовой охраны "географическому указанию" и "наименованию места происхождения товара" в отношении винодельческой продукции.