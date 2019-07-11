Суд арестовал сотрудников таможни аэропорта Домодедово

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы взял под стражу и отправил под домашний арест нескольких сотрудников таможни аэропорта "Домодедово", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"Суд избрал в отношении сотрудников таможни меру пресечения в виде заключения под стражу и под домашний арест", - сказала она.
Подробности Царева пока уточнить не смогла.
По данным "Московского комсомольца", мера пресечения избрана в отношении 10 человек, уголовное дело возбуждено по статье 290 УК РФ ("получение взятки"), расследованием СК.