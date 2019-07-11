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2019-07-11T14:00Z
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РИА Новости

Сын Алибасова прокомментировал скандал в эфире Первого канала

Вчера, 14:00
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБари Алибасов
Бари Алибасов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Бари Алибасов. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Организаторы шоу "На самом деле" на Первом канале, в котором показали переписку помощника Алибасова с лечащим врачом, выставили дураками самих участников передачи, заявил РИА Новости Бари Алибасов — младший.
По его словам, изначально предполагалось сделать его "главным врагом, который зарабатывает на папе", чтобы поднять рейтинги, однако в последний момент редакторы программы изменили сценарий.

"Я умею обманывать детектор лжи: когда меня проверяют, он ничего не показывает. Мы договаривались, на каких вопросах я буду выдавать определенные эмоции, что мы подадим как правду, а что — как ложь. По факту они все провели по-другому. <...> Решили сделать так, что Бари Алибасов всех обманул", — объяснил собеседник агентства.

Как утверждает сын продюсера, если смотреть шоу внимательно, то можно увидеть "нестыковки".
Пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин, в свою очередь, сообщил, что не знает, кто предоставил телеканалу фрагменты переписки помощника Алибасова и его врача.

"В любом случае скриншот, который запросто сделать, это никакое не доказательство. Мы считаем, что доказательство — это официальные справки из НИИ имени Склифосовского", — сказал Горжанкин.

Накануне телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала часть переписки помощника Алибасова Сергея Моцаря с лечащим врачом, из которой следует, что отравление продюсера средством для очистки труб было инсценировано ради пиара, а в больницу его положили из-за проблем с алкоголем.
При этом Алибасов, присутствовавший в студии, занервничал и попросил воды, а затем предложил обсудить вопросы о госпитализации в присутствии медиков.
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Отравление "Кротом"

В начале июня стало известно, что Бари Алибасова госпитализировали в НИИ имени Склифосовского из-за отравления жидкостью для прочистки труб "Крот". Пресс-служба продюсера утверждала, что врачи диагностировали у него ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней продюсер пробыл в медикаментозном сне, а 17 июня его выписали.
Позже в СМИ появилась информация, что никакого отравления не было, поскольку продюсер слишком быстро выздоровел, а многие детали инцидента противоречили друг другу.
Бари Алибасов
2 июля, 11:20
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале, сообщили СМИ
12988526269
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Состояние здоровья Бари АлибасоваБари АлибасовРоссияОбщество
Популярные комментарии
Неужели они не понимают что все эти шоу только для них самих что-то значат? Нормальные люди НЕ ИНТЕРЕСУЮТСЯ личной жизнью всех этих "звездулей"
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