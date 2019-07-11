Сын Алибасова прокомментировал скандал в эфире Первого канала

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Организаторы шоу "На самом деле" на Первом канале, в котором показали переписку помощника Алибасова с лечащим врачом, выставили дураками самих участников передачи, заявил РИА Новости Бари Алибасов — младший.

По его словам, изначально предполагалось сделать его "главным врагом, который зарабатывает на папе", чтобы поднять рейтинги, однако в последний момент редакторы программы изменили сценарий.

"Я умею обманывать детектор лжи: когда меня проверяют, он ничего не показывает. Мы договаривались, на каких вопросах я буду выдавать определенные эмоции, что мы подадим как правду, а что — как ложь. По факту они все провели по-другому. <...> Решили сделать так, что Бари Алибасов всех обманул", — объяснил собеседник агентства.

Как утверждает сын продюсера, если смотреть шоу внимательно, то можно увидеть "нестыковки".

Пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин, в свою очередь, сообщил, что не знает, кто предоставил телеканалу фрагменты переписки помощника Алибасова и его врача.

"В любом случае скриншот, который запросто сделать, это никакое не доказательство. Мы считаем, что доказательство — это официальные справки из НИИ имени Склифосовского", — сказал Горжанкин.

Накануне телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала часть переписки помощника Алибасова Сергея Моцаря с лечащим врачом, из которой следует, что отравление продюсера средством для очистки труб было инсценировано ради пиара, а в больницу его положили из-за проблем с алкоголем.

При этом Алибасов, присутствовавший в студии, занервничал и попросил воды, а затем предложил обсудить вопросы о госпитализации в присутствии медиков.

Отравление "Кротом"

В начале июня стало известно, что Бари Алибасова госпитализировали в НИИ имени Склифосовского из-за отравления жидкостью для прочистки труб "Крот". Пресс-служба продюсера утверждала, что врачи диагностировали у него ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Несколько дней продюсер пробыл в медикаментозном сне, а 17 июня его выписали.