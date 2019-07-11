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2019-07-11T13:57Z
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РИА Новости

В Белгороде водитель заплатит компенсацию выпавшему из автобуса пассажиру

Вчера, 13:57
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ВОРОНЕЖ, 11 июл - РИА Новости. Октябрьский районный суд Белгорода приговорил водителя автобуса к году ограничения свободы за выпавшего на ходу из открытых дверей пожилого мужчину и присудил выплатить пострадавшему 500 тысяч рублей компенсации, сообщает в четверг суд.
Инцидент произошел в апреле этого года на остановке общественного транспорта "Авторемзавод".
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"Пожилой мужчина вошел на заднюю площадку остановившегося автобуса. Как поясняли пассажиры, он не успел пройти по салону и взяться за поручень, когда водитель привел транспортное средство в движение, не закрыв при этом заднюю дверь. Мужчина выпал из автобуса на проезжую часть, получив тяжелую травму", - говорится в сообщении.
В отношении водителя было возбуждено дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Санкция данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Водитель признал свою вину в случившемся.
"С учетом исключительно положительных характеристик, раскаяния в содеянном, согласия на рассмотрение дела в особом порядке суд назначил виновному наказание в виде одного года ограничения свободы, лишив права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на один год. В пользу потерпевшего с подсудимого взыскано полмиллиона рублей в счет компенсации морального вреда", - говорится в сообщении. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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