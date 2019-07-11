В Белгороде водитель заплатит компенсацию выпавшему из автобуса пассажиру

ВОРОНЕЖ, 11 июл - РИА Новости. Октябрьский районный суд Белгорода приговорил водителя автобуса к году ограничения свободы за выпавшего на ходу из открытых дверей пожилого мужчину и присудил выплатить пострадавшему 500 тысяч рублей компенсации, сообщает в четверг суд.

Инцидент произошел в апреле этого года на остановке общественного транспорта "Авторемзавод".

"Пожилой мужчина вошел на заднюю площадку остановившегося автобуса. Как поясняли пассажиры, он не успел пройти по салону и взяться за поручень, когда водитель привел транспортное средство в движение, не закрыв при этом заднюю дверь. Мужчина выпал из автобуса на проезжую часть, получив тяжелую травму", - говорится в сообщении.

В отношении водителя было возбуждено дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Санкция данной статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Водитель признал свою вину в случившемся.