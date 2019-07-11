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РИА Новости

Эксперт: электронное голосование привлечет внимание молодежи к выборам

Вчера, 13:54
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМолодые люди танцуют на общегородском балу на площади Нахимова в Севастополе
Молодые люди танцуют на общегородском балу на площади Нахимова в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Внедрение электронного голосования на выборах в Мосгордуму в единый день голосования 8 сентября должно увеличить интерес к выборам среди молодежи, заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах в сентябре пройдет электронное голосование - это первый округ (Зеленоград), десятый (Cеверное Лианозово – Бибирево) и 30-й (Чертаново Центральное - Чертаново Южное).
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По словам Шаповалова, на результат выборов электронное голосование не окажет существенного влияния. "Но в целом это очень полезная и нужная новация, поскольку она в качестве пилотного проекта для РФ задаст последующий вектор в этом направлении. Конечно, это популяризация выборов, это привлечение внимания, интереса к выборам, прежде всего, молодежного сегмента. А с точки зрения прагматической - избирателей средней возрастной группы, которые освоят эти опции и будут эффективно ими пользоваться", - сказал он на пресс-конференции, посвященной первому выпуску мониторинга избирательной кампании в Мосгордуму.
Он подчеркнул, что ЦИК РФ на протяжении последних лет активно работает над цифровизацией выборов. "Было проведено несколько серьезных мероприятий научного и аналитического плана, рассматривались различные варианты, анализировался зарубежный опыт в том числе", - рассказал Шаповалов.
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По его словам, на данный момент среди экспертов и даже среди представителей власти нет единства мнений по этому вопросу, присутствуют некие опасения. "Есть большие опасения, что "большой брат" будет в этой ситуации более пристально следить за тобой. Это вполне оправданные опасения с учетом всех скандалов, которые идут из Facebook и прочего. Она создает, употреблю выражение, "дополнительный хайп". Что неплохо, потому что мы видим, что в целом в мире и в России в том числе интерес к выборам не слишком велик. И подобные вещи я рассматриваю не только с точки зрения практической пользы, но и с точки зрения интересного инфоповода, который может привлечь избирателей к выборной тематике", - сказал Шаповалов.
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