Эксперт: электронное голосование привлечет внимание молодежи к выборам

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Внедрение электронного голосования на выборах в Мосгордуму в единый день голосования 8 сентября должно увеличить интерес к выборам среди молодежи, заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Мосгоризбирком утвердил три муниципальных округа, где на выборах в сентябре пройдет электронное голосование - это первый округ (Зеленоград), десятый (Cеверное Лианозово – Бибирево) и 30-й (Чертаново Центральное - Чертаново Южное).

По словам Шаповалова, на результат выборов электронное голосование не окажет существенного влияния. "Но в целом это очень полезная и нужная новация, поскольку она в качестве пилотного проекта для РФ задаст последующий вектор в этом направлении. Конечно, это популяризация выборов, это привлечение внимания, интереса к выборам, прежде всего, молодежного сегмента. А с точки зрения прагматической - избирателей средней возрастной группы, которые освоят эти опции и будут эффективно ими пользоваться", - сказал он на пресс-конференции, посвященной первому выпуску мониторинга избирательной кампании в Мосгордуму.

Он подчеркнул, что ЦИК РФ на протяжении последних лет активно работает над цифровизацией выборов. "Было проведено несколько серьезных мероприятий научного и аналитического плана, рассматривались различные варианты, анализировался зарубежный опыт в том числе", - рассказал Шаповалов.