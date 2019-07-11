В Таиланде разбился самолет ВВС

Самолет, который используется для обучения летчиков-истребителей, приписанный к 411 учебной эскадрилье в провинции Чиангмай, выполнял учебный полет над горными районами провинции, когда внезапно произошел отказ двигателя, сообщает телеканал со ссылкой на командование ВВС Таиланда. Самолетом управляли пилот-инструктор и курсант.

В момент отказа двигателя самолет летел на небольшой высоте. Обоим летчикам пришлось немедленно катапультироваться. Один пилот погиб при спуске на парашюте, ударившись о деревья при приземлении, второй, также при приземлении, получил серьезные травмы, но остался жив, говорится в сообщении.