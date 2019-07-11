Одного человека госпитализировали при пожаре на ТЭЦ в Мытищах

Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Двенадцать человек, по уточенным данным, пострадали в результате пожара на ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"Пострадали 12 человек, один из них госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавший госпитализирован в Подольский ожоговый центр.