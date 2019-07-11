В Чернобыле задержали сталкеров из Британии и России

КИЕВ, 11 июл - РИА Новости. Трех сталкеров из Великобритании и РФ задержали в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.

"Двух граждан Великобритании обнаружили в поселке Припять и одного гражданина Российской Федерации - в районе селе Терехи. Все нарушители незаконно проникли в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма. Там "сталкеры" находились около суток", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в отношении сталкеров были составлены административные протоколы, им грозит штраф. Информацию о нарушениях также направили в Службу безопасности Украины и Госпогранслужбу.