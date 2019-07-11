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РИА Новости

В Чернобыле задержали сталкеров из Британии и России

Вчера, 13:51
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредупреждающая табличка на территории зоны отчуждения ЧАЭС
Предупреждающая табличка на территории зоны отчуждения ЧАЭС
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 11 июл - РИА Новости. Трех сталкеров из Великобритании и РФ задержали в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.
"Двух граждан Великобритании обнаружили в поселке Припять и одного гражданина Российской Федерации - в районе селе Терехи. Все нарушители незаконно проникли в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма. Там "сталкеры" находились около суток", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в отношении сталкеров были составлены административные протоколы, им грозит штраф. Информацию о нарушениях также направили в Службу безопасности Украины и Госпогранслужбу.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
Защитная оболочка в форме арки Укрытие-2, возведенное над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС
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