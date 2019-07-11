Глава МЧС доложил правительству о пожаре на ТЭЦ в Мытищах

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев на заседании правительства под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева доложил о пожаре на ТЭЦ в Мытищах, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабинета министров.
В четверг на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах загорелась газовая станция высокого давления. По последним данным, пожар локализован на 800 квадратных метрах, пострадали 11 человек.
"Факельное горение ликвидировано, риска для энергообеспечения нет", - привели в пресс-службе правительства слова главы МЧС.
По словам Зиничева, на территории ТЭЦ горит административное здание.