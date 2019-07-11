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РИА Новости

Глава МЧС доложил правительству о пожаре на ТЭЦ в Мытищах

Вчера, 13:49
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев перед началом заседания правительства РФ. 4 июля 2019
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев перед началом заседания правительства РФ. 4 июля 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев на заседании правительства под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева доложил о пожаре на ТЭЦ в Мытищах, сообщили РИА Новости в пресс-службе кабинета министров.
В четверг на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах загорелась газовая станция высокого давления. По последним данным, пожар локализован на 800 квадратных метрах, пострадали 11 человек.
"Факельное горение ликвидировано, риска для энергообеспечения нет", - привели в пресс-службе правительства слова главы МЧС.
По словам Зиничева, на территории ТЭЦ горит административное здание.
Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
Вчера, 13:21
"Был сильный запах газа". Очевидцы рассказывают о пожаре на ТЭЦ в МытищахПлощадь пожара на газовой станции в Мытищах увеличилась в четыре раза, но факел уже потушен, сообщили в экстренных службах. Очевидцы пожара в эфире радио Sputnik рассказали о том, что происходит.
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Пожар на ТЭЦ в МытищахЕвгений ЗиничевДмитрий МедведевМытищиПроисшествия
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