Челябинская область будет развивать торговлю с Польшей, Сербией и Венгрией

ЧЕЛЯБИНСК, 11 июл - РИА Новости. Челябинская область планирует продвигать свою продукцию и усиливать торговые отношения с Польшей, Сербией, Венгрией, власти региона пригласили представителей стран побывать на предприятиях региона, сообщил в четверг глава Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона в четверг провел встречу в Челябинске с шестью торговыми представителями РФ в Казахстане, Турции, Вьетнаме, Польше, Сербии, Венгрии.

"Торговые представители, которые находятся почти во всех странах мира, являются проводником интересов. Региональное взаимодействие с торговыми представителями, продвижение производителей - это то важное направление, которое нужно поддерживать на высоком уровне. И сегодня шесть представительств разных стран – Казахстан, Турция, набирающая обороты в части взаимодействия с нами, Вьетнам, очень интересный партнер, заинтересованный в поставке наших сельхозпродуктов, - находятся у нас в Челябинске… А также три европейские страны, то направление, которое нужно усиливать – это Польша, Венгрия, Сербия. Интерес есть у всех, и мы пригласили коллег из этих стран побывать на наших предприятиях. Надеемся на конструктивный диалог, мы готовы представлять нашу область…", - сказал Текслер журналистам после встречи.

По его словам, развитие экспорта - это очевидный, правильный критерий. Текслер отметил, что у региона большой потенциал в развитии сельского хозяйства, туризма, есть заинтересованность в продукции несырьевого экспорта.

"Такого рода диалог позволит продвигать интересы наших компаний на европейском рынке, а нам - заинтересовать коллег из стран посещать Челябинскую область", - отметил он.

Кроме того, глава региона отметил, что на встрече с торговыми представителями "говорили и о новых авиамаршрутах: нам нужно выходить на прямое авиасообщение с этими странами не только по чартерным перевозкам, но и открытием регулярных рейсов, торгпреды будут эту работу проводить". В целом, сказал Текслер, повестка очень широкая.

По словам торгпреда РФ в Республике Сербии Андрея Хрипунова, Челябинская область очень интересна и для Сербии в том числе, потому что это один из центров промышленности.

"Мы были на ЧТПЗ, а в Сербии реализуется большой проект, то, что раньше назывался "Южный поток", и первая часть труб уже находится в Сербии с этого завода, и будут дальнейшие поставки. В Сербии присутствует много российских компаний… Так, активно работают РЖД по реконструкции железных дорог… Все большие проекты требуют оборудования, различной техники, металлоконструкций и все то, что производится в вашем регионе. Надеемся, что найдем новых игроков на рынке… Мы ожидаем малый и средний бизнес из регионов", - сказал он журналистам.

Как пояснил торговый представитель РФ в Республике Польша Владимир Нефедов, с момента реализации национальных проектов он почувствовал новое отношение к промышленности – промышленники четко и грамотно планируют свою работу.

"В регионах посмотрел новые предприятия. Сегодня посмотрел ЧТПЗ, отмечу высокую культуру производства… Считаю, нашу продукцию мы можем достойно предлагать. По цене будем договариваться, это моя работа. Соберем предложения после встречи с бизнесом и начнем комплексную работу", - сказал он журналистам.

Торгпред РФ в Социалистической Республике Вьетнам Вячеслав Харинов добавил журналистам, что Челябинская область очень давно сотрудничает с Вьетнамом, в последнее время пошла активизация.