Симоньян поддержала идею проведения конференции по свободе слова

Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян

Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поддержала идею сенатора Алексея Пушкова, который предложил агентству провести международную конференцию по свободе слова.

"Это хорошая идея, мы обсудим сроки и формат такой конференции", — заявила Симоньян РИА Новости.

МИД Великобритании ранее отказался аккредитовать Sputnik и RT на Глобальную конференцию по свободе СМИ, которая проходит в Лондоне. Британская сторона заявила, что эти медиа играют "активную роль в распространении дезинформации".

Ситуация возмутила Москву. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила , что Россия требует от Британии в течение суток представить конкретные факты, на основании которых было отказано в аккредитации.

Она уточнила, что в противном случае озвученные обвинения будут расцениваться как клевета, очерняющая деловую репутацию российских СМИ, и яркий пример распространения "фейковых новостей".

Никаких объяснений от Лондона не последовало.

После этого председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил МИА "Россия сегодня" провести международную конференцию о свободе слова.

"Надо создавать не просто альтернативную информацию, но альтернативные серьезные площадки", — сказал сенатор.

Лондон и ранее пытался препятствовать деятельности российских СМИ. Так, после инцидента со Скрипалями британские парламентарии призвали правительство отозвать у RT лицензию на вещание.

Весной 2018 года медиарегулятор Ofcom начал расследования по десяти материалам телеканала, привязав семь из них к событиям в Солсбери, не имеющим отношения к RT. Журналист газеты The Guardian сутки смотрел эфир канала по "делу Скрипалей", но вынужден был признать, что "информация о событиях в целом подавалась как есть".