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РИА Новости

Симоньян поддержала идею проведения конференции по свободе слова

Вчера, 13:48
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Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поддержала идею сенатора Алексея Пушкова, который предложил агентству провести международную конференцию по свободе слова.
"Это хорошая идея, мы обсудим сроки и формат такой конференции", — заявила Симоньян РИА Новости.
МИД Великобритании ранее отказался аккредитовать Sputnik и RT на Глобальную конференцию по свободе СМИ, которая проходит в Лондоне. Британская сторона заявила, что эти медиа играют "активную роль в распространении дезинформации".
Ситуация возмутила Москву. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия требует от Британии в течение суток представить конкретные факты, на основании которых было отказано в аккредитации.
Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне
9 июля, 12:54
Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
Она уточнила, что в противном случае озвученные обвинения будут расцениваться как клевета, очерняющая деловую репутацию российских СМИ, и яркий пример распространения "фейковых новостей".
Никаких объяснений от Лондона не последовало.
После этого председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил МИА "Россия сегодня" провести международную конференцию о свободе слова.
"Надо создавать не просто альтернативную информацию, но альтернативные серьезные площадки", — сказал сенатор.
Символика RT
10 июля, 17:59
Британский МИД не выполнил требование России по Sputnik и RT
Лондон и ранее пытался препятствовать деятельности российских СМИ. Так, после инцидента со Скрипалями британские парламентарии призвали правительство отозвать у RT лицензию на вещание.
Весной 2018 года медиарегулятор Ofcom начал расследования по десяти материалам телеканала, привязав семь из них к событиям в Солсбери, не имеющим отношения к RT. Журналист газеты The Guardian сутки смотрел эфир канала по "делу Скрипалей", но вынужден был признать, что "информация о событиях в целом подавалась как есть".
В декабре регулятор объявил о результатах своих расследований. Ofcom посчитал, что RT допустил нарушения вещательного кодекса в семи эпизодах. Еще по трем материалам нарушений обнаружено не было.
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Russia Today (телекомпания)МИД РФВеликобританияРоссияАлексей ПушковМаргарита Симоньян
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