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РИА Новости
Калужская область

Дату окончания стояния на Угре предложили сделать федеральным праздником

Вчера, 13:47
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КАЛУГА, 11 июл – РИА Новости. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов уверен, что нужно сделать общероссийским праздником дату 11 ноября, когда в 1480 году завершилось Великое стояние на реке Угре, положившее конец ордынскому игу, сообщает правительство региона.
"Cтояние на Угре" ("Угорщина", 1480) — военные действия русского войска под командованием великого князя Ивана III в низовьях реки Угра (левый приток Оки) против войска Большой Орды, которым командовал хан Ахмат. Эти события положили конец зависимости русских княжеств от так называемого "ордынского ига", которое началось в XIII веке и длилось почти 250 лет. Стояние завершилось 11 ноября.
"День победного окончания Великого стояния на Угре должно войти в федеральный перечень памятных и праздничных дней. С такой инициативой выступил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов", - говорится в сообщении.
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В Госдуму внесли проект о Дне окончания стояния на Угре
Отмечается, что именно глава региона стал одним из авторов идеи проведения в регионе военно-исторического фестиваля "Великое стояние на Угре". Также в 2017 году дата 11 ноября была утверждена как региональный праздник.
По мнению главы региона, установление памятной даты на федеральном уровне поможет укреплению патриотического сознания россиян и популяризации отечественной истории. Инициативу губернатора поддержал депутат Госдумы РФ от Калужской области Геннадий Скляр. Он внес соответствующий законопроект на рассмотрение парламентариев.
"Десятого июля в комитете по обороне в Госдуме РФ состоялось обсуждение вопроса установления памятной даты России 11 ноября. Законопроект уже поддержали 19 думских депутатов. В ходе заседания комитет по обороне Госдумы РФ принял решение о включении указанного законопроекта на рассмотрение в период осенней сессии 2019 года. В первом чтении документ будет рассмотрен в сентябре", - информируют власти.
Отмечается, что документ уже поддержан Российской академией наук, Росархивом, Минкультуры, Минобороны, Минфином, Минюстом и Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ. "Кроме того, в поддержку установления этой памятной даты было собрано более 100 тысяч подписей граждан. Среди документов есть и положительный отзыв правительства России", - информируют власти.
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Главный храм Вооруженных сил РФ украсят барельефами о стоянии на реке Угре
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Калужская областьАнатолий АртамоновКалужская областьОбщество
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