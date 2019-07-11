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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Число зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму достигло 130 человек

Вчера, 13:43
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы достигло 130, сняли свои кандидатуры 80 человек, сообщает пресс-служба Мосгоризбиркома.
"Представили документы на регистрацию: 294, зарегистрировано: 130, сняли свою кандидатуру, утратили статус: 80", - говорится в сводной таблице по состоянию на 10 июля.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Мосгоризбирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
Табличка на здании Московской городской думы
Вчера, 13:32
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