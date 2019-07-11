Число зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму достигло 130 человек

Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы достигло 130, сняли свои кандидатуры 80 человек, сообщает пресс-служба Мосгоризбиркома.

"Представили документы на регистрацию: 294, зарегистрировано: 130, сняли свою кандидатуру, утратили статус: 80", - говорится в сводной таблице по состоянию на 10 июля.

Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Мосгоризбирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент.