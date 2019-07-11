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2019-07-11T13:55Z
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РИА Новости

Горящий на территории ТЭЦ-27 газопровод принадлежит компании "Мосгаз"

Вчера, 13:42
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
© РИА Новости
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Горящий около ТЭЦ-27 газопровод принадлежит компании "Мосгаз", подведомственной топливно-энергетическому хозяйству города Москвы, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
"По уточненной информации МЧС России, возгорание происходит за территорией ТЭЦ. Горит газопровод диаметром 700 миллиметров АО "Мосгаз" (дочернее общество Департамента имущества города Москвы, находится в ведомственном подчинении топливно-энергетического хозяйства города Москвы). Риска нарушения энергоснабжения потребителей нет. Из резерва выведены другие объекты генерации, увеличена мощность генерации на уже работающих станциях", - говорится в сообщении.
Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
Вчера, 13:21
"Был сильный запах газа". Очевидцы рассказывают о пожаре на ТЭЦ в МытищахПлощадь пожара на газовой станции в Мытищах увеличилась в четыре раза, но факел уже потушен, сообщили в экстренных службах. Очевидцы пожара в эфире радио Sputnik рассказали о том, что происходит.
Отмечается, что ситуация находится на контроле Минэнерго России.
Согласно информации на официальном сайте компании, единственным акционером "Мосгаза" является город Москва в лице Департамента городского имущества.
Крупный пожар на ТЭЦ в Мытищах
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Пожар бушевал с утра. В небо взметнулся факел высотой 50 метров.

Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
1 из 11

Пожар бушевал с утра. В небо взметнулся факел высотой 50 метров.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Причиной ЧП стал прорыв газопровода, подающего топливо на теплоцентраль.

Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
2 из 11

Причиной ЧП стал прорыв газопровода, подающего топливо на теплоцентраль.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Огонь перекинулся на административное здание и склад, расположенные неподалеку от ТЭЦ.

Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
3 из 11

Огонь перекинулся на административное здание и склад, расположенные неподалеку от ТЭЦ.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров.

Вертолет КА-32 противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
4 из 11

Площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

В результате пожара погибла женщина, работавшая охранником на ТЭЦ.

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в здании около Северной ТЭЦ в Мытищах
5 из 11

В результате пожара погибла женщина, работавшая охранником на ТЭЦ.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Анастасия Качура / Перейти в фотобанк

Еще 13 человек пострадали.

Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
6 из 11

Еще 13 человек пострадали.

© РИА Новости / Анастасия Качура
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

У пострадавших — отравление продуктами горения и ожоги.

Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
7 из 11

У пострадавших — отравление продуктами горения и ожоги.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Двенадцати из них помощь оказали на месте, одного человека вертолетом доставили в больницу.

Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
8 из 11

Двенадцати из них помощь оказали на месте, одного человека вертолетом доставили в больницу.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© Фото : ГУ МЧС России по Московской области

Следственный комитет начал проверку из-за пожара.

МЧС при ликвидации пожара на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
9 из 11

Следственный комитет начал проверку из-за пожара.

© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Тепловую нагрузку с ТЭЦ переключили на другие станции.

Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
10 из 11

Тепловую нагрузку с ТЭЦ переключили на другие станции.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Угрозы жителям Москвы и области нет, заверили в МЧС.

Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
11 из 11

Угрозы жителям Москвы и области нет, заверили в МЧС.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 11

Пожар бушевал с утра. В небо взметнулся факел высотой 50 метров.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 11

Причиной ЧП стал прорыв газопровода, подающего топливо на теплоцентраль.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 11

Огонь перекинулся на административное здание и склад, расположенные неподалеку от ТЭЦ.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 11

Площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 11

В результате пожара погибла женщина, работавшая охранником на ТЭЦ.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
6 из 11

Еще 13 человек пострадали.

© РИА Новости / Анастасия Качура
Перейти в фотобанк
7 из 11

У пострадавших — отравление продуктами горения и ожоги.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
8 из 11

Двенадцати из них помощь оказали на месте, одного человека вертолетом доставили в больницу.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
9 из 11

Следственный комитет начал проверку из-за пожара.

© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
10 из 11

Тепловую нагрузку с ТЭЦ переключили на другие станции.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
11 из 11

Угрозы жителям Москвы и области нет, заверили в МЧС.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
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