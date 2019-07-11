СМИ: Амаль Клуни давала Ассанжу советы, как избежать ареста в Британии

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Британский адвокат Амаль Клуни, супруга американского актера Джорджа Клуни давала основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу советы относительно того, как тому избежать ареста в Великобритании, сообщает Британский адвокат Амаль Клуни, супруга американского актера Джорджа Клуни давала основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу советы относительно того, как тому избежать ареста в Великобритании, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источники.

Издание пишет, что попавшие в его распоряжение документы, которые Клуни составила для Ассанжа в сентябре 2013 года, свидетельствуют о том, что адвокат советовала основателю WikiLeaks просить у правительства Эквадора дипломатический пост, чтобы получить дипломатический иммунитет. В частности, адвокат называла основателя WikiLeaks "уникально квалифицированным" для должности министра технологий Эквадора, в посольстве которого в Лондоне тот скрывался. По мнению Клуни, подобная "юридическая уловка" могла бы позволить Ассанжу безопасно покинуть Великобританию и избежать ареста за нарушение условий выхода под залог.

Издание отмечает, что утечка документов произошла на фоне проходящей в Лондоне Глобальной конференции по свободе СМИ, в которой Клуни также принимает участие. По оценке газеты, информация о советах, которые адвокат давала Ассанжу, станет "неприятной" для главы британского МИД Джереми Ханта, который в апреле назначил Клуни своим спецпосланником по вопросам свободы СМИ.

В среду участников Глобальной конференции по свободе СМИ у конференц-центра на востоке Лондона встречали сторонники находящегося в заключении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Надписи на плакатах, которые держали в руках сторонники Ассанжа, гласили: "Свободу Ассанжу, нет экстрадиции в США", "Руки прочь от Ассанжа", "Хант – лжец, Клуни – предатель" (речь идет о главе МИД Великобритании Джереми Ханте и юристе Амаль Клуни, участвующих в пленарных заседаниях конференции).

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.