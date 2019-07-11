В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней, града и смерчей

СОЧИ, 11 июл – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за ливней, града, шквалистого ветра, опасности схода селей и угрозы формирования смерчей, сообщает администрация города.

Отмечается, что в четверг и в пятницу в Сочи ожидается залповый ливень с грозой, в отдельных местах возможен град и шквалистое усиление ветра до 20-23 метров в секунду.

"Объявлено штормовое предупреждение! На Сочи надвигается циклон! Ожидается подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок с подтоплением низменных территорий, возрастает риск схода селей в горной зоне, в акватории Черного моря имеется опасность формирования смерчей. Резкое ухудшение погодных условий ожидается в ночь на 12 июля", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности. По требованию главы города все службы обеспечения переведены в круглосуточный режим повышенной готовности.