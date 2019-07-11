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РИА Новости

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней, града и смерчей

Вчера, 13:40
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© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкПоследствия ливней в Сочи
Последствия ливней в Сочи
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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СОЧИ, 11 июл – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за ливней, града, шквалистого ветра, опасности схода селей и угрозы формирования смерчей, сообщает администрация города.
Отмечается, что в четверг и в пятницу в Сочи ожидается залповый ливень с грозой, в отдельных местах возможен град и шквалистое усиление ветра до 20-23 метров в секунду.
"Объявлено штормовое предупреждение! На Сочи надвигается циклон! Ожидается подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок с подтоплением низменных территорий, возрастает риск схода селей в горной зоне, в акватории Черного моря имеется опасность формирования смерчей. Резкое ухудшение погодных условий ожидается в ночь на 12 июля", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять все меры предосторожности. По требованию главы города все службы обеспечения переведены в круглосуточный режим повышенной готовности.
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В конце июня на город обрушились ливни. Они стали причиной схода селя в Красной поляне. Из-за стихии была полностью затоплена канализационная насосная станция, которая обслуживает горную Олимпийскую деревню и этнографический комплекс "Моя Россия". Власти города ввели режим ЧС в районе происшествия для ликвидации последствий селя. Также были зафиксированы подтопления в четырех поселках Сочи, без света остались около шести тысяч жителей.
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