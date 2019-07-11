Эксперт назвал главную интригу выборов в Мосгордуму

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Главная интрига предстоящих выборов в Мосгордуму - как повлияет отказ "Единой России" от выдвижения кандидатов от партии на успех политического объединения, заявил руководитель Департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Сергей Белоконев.

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.

"Эта кампания уже удивила тем, что главная политическая сила страны не заявилась на эти выборы - "Единая Россия" - не выдвинула списка кандидатов. Это интересный ход, он может иметь успешное развитие. Предположу, что "Единая Россия" таким образом пытается расширить возможности для каждого кандидата, которые идут как самовыдвижцы от партии. Но с другой стороны такой шаг партии ставит под вопрос позиционирование партии как главной политической силы страны", - сказал он на пресс-конференции, посвященной первому выпуску мониторинга избирательной кампании в Мосгордуму.

По его мнению, интрига разрешится в единый день голосования 8 сентября, когда москвичи отдадут свои предпочтения выдвинувшимся кандидатам.

"Я считаю, что это не очень обоснованный шаг. И мне кажется, в целом "Единая Россия" скорее потеряет, чем выиграет. Тактически это может быть и успешная история, когда мы увидим, что кандидаты от партии, сформировав фракцию "Единой России" в Мосгордуме, возьмут большинство в парламенте. Это наиболее интересная интрига этой кампании - сможет ли партия власти добиться успеха", - добавил Белоконев.

Московская городская дума 6 июня объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов. Кандидатам, которые идут на выборы от непарламентских партий, а также самовыдвиженцам необходимо собрать 4,5-5 тысяч подписей избирателей своего избирательного округа, или 3% от их общего числа.

Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. К 8 июля документы на регистрацию подали 294 кандидата, зарегистрировано 78, сняли свою кандидатуру, утратили статус 15 человек. Мосгоризбирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент.

Ранее сообщалось, что Мосгоризбирком заверил списки кандидатов от 17 партий для участия в выборах депутатов Мосгордумы.