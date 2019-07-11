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РИА Новости

Очевидец рассказала об урагане на Халкидики

Вчера, 13:32
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© REUTERS / Alkis KonstantinidisПоследствия урагана на пляже в Греции. 11 июля 2019
Последствия урагана на пляже в Греции. 11 июля 2019
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
АФИНЫ, 11 июл - РИА Новости. Ураган на полуостров Халкидики в Греции обрушился внезапно, никаких предупреждений не было, ветер сносил крыши домов и валил большие деревья, рассказала РИА Новости российская туристка, ставшая очевидцем непогоды.
На Халкидики во время урагана, обрушившегося в среду вечером, погибли шесть человек, в том числе двое россиян, пропал без вести рыбак, около 100 человек получили ранения. В районе объявлена чрезвычайная ситуация.
Женщины на пляже в Халкидики, Греция. 11 июля 2019
Вчера, 11:21
На Халкидики из-за погоды объявили чрезвычайное положение
Российская туристка, попросившая не называть ее имени, находится в поселке Неас Мармарас на "втором пальце" полуострова – Ситонии.
"По прогнозу вечером был дождь. Власти не заявили ни о каком чрезвычайном положении или чрезвычайной ситуации. После десяти часов вечера, буквально за пять минут, здесь все потемнело, ничего не было видно. Начался град - и понеслось – летали крыши домов, повалило все старые кедры и сосны. Молодые, маленькие деревья устояли", - сказала собеседница агентства.
Минут через 20 после начала урагана выключился свет, а затем перестала поступать вода.
"Утром в гостинице справились как-то и без электричества, был нормальный завтрак", - отметила она.
По словам туристки, нарушена инфраструктура, на пляже все снесло и разрушено.
Отдыхающие на пляже полуострова Халкидики в Греции
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В Греции двое россиян погибли из-за непогоды, сообщили СМИ
"Здесь говорят, что самый сильный удар стихии пришелся на первый палец полуострова, на Кассандру. Там и погибли шесть туристов, среди них двое наших. Ситонию затронуло меньше, но и здесь все разворочено. На Ситонии поселок Никити весь затоплен водой", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, возле ее гостиницы упал огромный кедр и задел один из балконов.
Между тем российские туристы, которые должны были выезжать в четверг, уехали вовремя. "Все автобусы подошли вовремя и штатно повезли людей. Самолеты летают, вопросов никаких не было", - отметила туристка. По ее словам, сама она уезжает в пятницу и надеется, что проблем не будет.
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Российским туристам, как полагает она, пока будет "трудновато". "Те, кто приехал вчера, очень расстроены. Погода разгулялась, но в море никто не идет купаться – море спокойное, хорошее, но нет пресной воды. Ждем воду, свет. Последствия урагана стали устранять и очень активно – пилят, режут, срезают, убирают все, что повалено", - заявила туристка.
По ее словам, она несколько лет приезжает на Халкидики, и такого здесь еще не видела.
Метеорологи прогнозируют дожди в воскресенье и в понедельник.
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