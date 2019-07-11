Около 1,8 тысячи студентов протестируют ПО для выборов в Мосгордуму

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Около 1,8 тысячи студентов примут участие в электронном голосовании за лучшего председателя студсовета Москвы, которое проводится, чтобы протестировать программное обеспечение для выборов в Мосгордуму 8 сентября, сообщил журналистам замруководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

Ранее сообщалось, что с 5 по 10 июля все московские студенты, желающие принять участие в голосовании за лучшего председателя студенческого совета столицы, должны были записаться в личном кабинете на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Сегодня мы проводим тестовое электронное голосование среди студентов Москвы. Оно проводится для того, чтобы протестировать то специальное программное обеспечение, которое будет использоваться на выборах депутатов Мосгордумы 8 сентября. Всего заявление подали порядка двух тысяч человек, из них в голосовании смогут принять участие 1,8 тысячи студентов", - сообщил Костырко.

По его словам, по данным на 12 часов, проголосовало 300 человек, то есть явка составила 17%. За это время произошли незначительные сбои.

"Это тестовое обеспечение, первое его появление на людях, поэтому есть некоторые сбои. Мы их отслеживаем, но пока все в пределах разумного", - добавил Костырко.

Он также отметил, что программное обеспечение пройдет три теста: первый проходит сегодня, второй начинается с 15 июля по 22 июля, где IT-специалисты оценят безопасность системы, третий этап – для наблюдателей и кандидатов.