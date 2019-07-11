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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Около 1,8 тысячи студентов протестируют ПО для выборов в Мосгордуму

Вчера, 13:32
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© Фото : предоставлено Московской городской думойТабличка на здании Московской городской думы
Табличка на здании Московской городской думы
© Фото : предоставлено Московской городской думой
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Около 1,8 тысячи студентов примут участие в электронном голосовании за лучшего председателя студсовета Москвы, которое проводится, чтобы протестировать программное обеспечение для выборов в Мосгордуму 8 сентября, сообщил журналистам замруководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.
Ранее сообщалось, что с 5 по 10 июля все московские студенты, желающие принять участие в голосовании за лучшего председателя студенческого совета столицы, должны были записаться в личном кабинете на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"Сегодня мы проводим тестовое электронное голосование среди студентов Москвы. Оно проводится для того, чтобы протестировать то специальное программное обеспечение, которое будет использоваться на выборах депутатов Мосгордумы 8 сентября. Всего заявление подали порядка двух тысяч человек, из них в голосовании смогут принять участие 1,8 тысячи студентов", - сообщил Костырко.
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По его словам, по данным на 12 часов, проголосовало 300 человек, то есть явка составила 17%. За это время произошли незначительные сбои.
"Это тестовое обеспечение, первое его появление на людях, поэтому есть некоторые сбои. Мы их отслеживаем, но пока все в пределах разумного", - добавил Костырко.
Он также отметил, что программное обеспечение пройдет три теста: первый проходит сегодня, второй начинается с 15 июля по 22 июля, где IT-специалисты оценят безопасность системы, третий этап – для наблюдателей и кандидатов.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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