Минэкономразвития разработало проект о создании ТОР в Ульяновской области

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Минэкономразвития России разработало законопроект о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) в Ульяновской области, ее планируется назвать "Инза". Соответствующий документ опубликован на портале законопроектов.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, проект разработан для содействия развитию ‎города Инзы путем диверсификации экономики, привлечения в монопрофильное муниципальное образование инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующей организации ООО ПФ "Инзенский деревообрабатывающий завод".

"Предпосылками для создания ТОР являются экономические и географические преимущества территории для реализации инвестиционных проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, услуг", - говорится в пояснительной записке.