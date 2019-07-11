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РИА Новости

Минэкономразвития разработало проект о создании ТОР в Ульяновской области

Вчера, 13:31
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Минэкономразвития России разработало законопроект о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) в Ульяновской области, ее планируется назвать "Инза". Соответствующий документ опубликован на портале законопроектов.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, проект разработан для содействия развитию ‎города Инзы путем диверсификации экономики, привлечения в монопрофильное муниципальное образование инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующей организации ООО ПФ "Инзенский деревообрабатывающий завод".
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"Предпосылками для создания ТОР являются экономические и географические преимущества территории для реализации инвестиционных проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, услуг", - говорится в пояснительной записке.
"В настоящее время заключены соглашения о намерениях по реализации ‎11 инвестиционных проектов, подтверждающие объемы инвестиций и число создаваемых рабочих мест. Объем инвестиций в основной капитал составит ‎642,45 миллиона рублей, число создаваемых рабочих мест - 409. Всего за десять лет функционирования ТОР "Инза" планируется реализовать не менее 30 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 1,357 миллиарда рублей и созданием 519 новых рабочих мест", - добавляется в документе.
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Министерство экономического развития РФУльяновская областьРоссияЭкономика
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