Чиновник, которого Зеленский выгнал с заседания, передумал обращаться в суд

"Я хотел бы, чтобы все поняли, что я один из тех, кто призывал голосовать за нашего президента. То, что сегодня кто-то из его окружения подал неправдивую информацию и спровоцировал этот конфликт - это небольшое недоразумение, которое сегодня-завтра пройдет... Я не иду в СБУ, я планирую обратиться в спецслужбу с запросом о том, есть ли на меня какая-то компрометирующая информация. Я думаю, что президент разберется в этой досадной ситуации, в которую мы оба попали, и соответственно отреагирует и покажет, что никакой я не бандит", - сказал Годунок в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале издания "Главком".