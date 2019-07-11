Пушков предложил МИА "Россия сегодня" провести конференцию по свободе слова

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Председатель временной комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил МИА "Россия сегодня" провести международную конференцию о свободе слова в ответ на Глобальную конференцию по свободе СМИ в Лондоне, куда не были допущены телеканал RT и агентство Sputnik.

RT и Sputnik ранее не получили аккредитацию на Глобальную конференцию по свободе СМИ, которая проходит в Лондоне. Свой отказ британский МИД объяснил "активной ролью RT и Sputnik в распространении дезинформации". На просьбу привести конкретные примеры представитель ведомства посоветовал РИА Новости обратиться в медиарегулятор Ofcom, ранее обвинивший RT в нарушении вещательного кодекса в семи эпизодах. RT настаивает, что не нарушал кодекс. По поводу конкретных претензий в адрес Sputnik в британском МИД не ответили ничего.

"Надо создавать не просто альтернативную информацию, но альтернативные серьезные площадки на территории РФ, на территории других стран... Давайте мы подумаем по линии нашей комиссии (временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ - ред.). И, РИА Новости, я вам делаю официальное предложение о проведении такого рода мероприятия как альтернативы этому глобальному форуму так называемой свободы СМИ, на который не пускают российские СМИ, где не говорят об аресте Джулиана Ассанжа и где говорят только о разрешенной информации. Я думаю, что это хорошая мысль. Давайте, мы с вами это обсудим и с вашим руководством более подробно", - сказал Пушков в ответ на вопрос о том, не назрела ли необходимость в проведении международной конференции о свободе слова в РФ.

Пушков подчеркнул, что на сегодняшний момент в мире "сталкиваются две концепции информации".

"Одна концепция состоит в том, что нужно отстаивать либеральный миропорядок и либеральные ценности и блокировать все то, что подрывает либеральные ценности, - это западный подход. Наш подход состоит в том, что должна быть конкуренция идей, конкуренция моделей, что либеральный порядок не может быть вечным", - отметил сенатор.