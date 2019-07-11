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РИА Новости

Латвия выразила России протест из-за салюта в честь освобождения Риги

Вчера, 13:25
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© Фото : Public domain Бойцы 130-го Латышского стрелкового корпуса Красной Армии в освобожденной Риге. 15 октября 1944 года
Бойцы 130-го Латышского стрелкового корпуса Красной Армии в освобожденной Риге. 15 октября 1944 года
© Фото : Public domain
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России Вадима Васильева и выразило протест из-за салюта, который планируется устроить 13 октября, в годовщину освобождения Риги от фашистов.
В ведомстве российскому представителю указали, что Латвия расценивает праздничные фейерверки в честь 75-летия освобождения Риги как неприемлемую и недружественную акцию.
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"Мы хотели бы напомнить миру, что свобода и независимость Латвии, Литвы и Эстонии были восстановлены на 45 лет позже, поскольку вхождение Красной армии означало возобновление советской оккупации", — говорится в сообщении на сайте латвийского МИД.
В российском посольстве в Латвии отметили, что такая резкая реакция вызывает недоумение.
"Считаем своим долгом почтить память и подвиг советских солдат, в том числе латышей, которые освободили мир от "коричневой чумы", — говорится в сообщении дипмиссии в фейсбуке.
Накануне протест по поводу салюта в честь освобождения Таллина заявила Москве Эстония. Позже с таким же заявлением выступила Литва — из-за салютов в день освобождения Вильнюса и Каунаса.
Страны Балтии считают, что с 1940 по 1991 год якобы были оккупированы СССР. Россия как правопреемница СССР категорически не согласна с такой постановкой вопроса и не раз подчеркивала, что присоединение Прибалтики к СССР соответствовало нормам международного права того времени.
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Российское Минобороны в преддверии 75-летия Победы отмечает праздничными салютами освобождение городов СССР и Восточной Европы. В этом году уже состоялись салюты в день освобождения Одессы (10 апреля), Севастополя (10 мая) и Минска (3 июля).
Тринадцатого июля салютом отметят годовщину освобождения Вильнюса, 28 июля — Бреста, 1 августа — Каунаса, 24 августа — Кишинева, 31 августа — Бухареста, 22 сентября — Таллина, 13 октября — Риги, 20 октября — Белграда.
В 2020-м салюты прогремят 17 января — в день освобождения Варшавы, 13 февраля — Будапешта, 4 апреля — Братиславы, 13 апреля — Вены, 9 мая — Праги, а также 2 мая — в честь взятия Берлина.
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ЛатвияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Если по логике МИД Латвии советские войска, когда вошли в Латвию, стали оккупантами, то не являются ли сейчас оккупантами войска США. Конечно же нет, скажут латыши, они ведь защитники. Подстилки вы американские. Я бы давно уже на месте руководства нашей страны, перестал бы поддерживать экономический и энергетический сектор Прибалтики, пора уже ставить точку в отношениях с этими странами. Необходимо предоставить жильё и работу русским, которые волею судьбы остались в этих нацистских государствах. И пускай Прибалтика, живёт с ЕС, как она и хочет.
11 июля, 13:56
Юрий Зинченко
9820005
Россия становится похожей на мелкого пакостника.
11 июля, 14:18
Вася Харлей
6110352
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