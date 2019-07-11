Латвия выразила России протест из-за салюта в честь освобождения Риги

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России Вадима Васильева и выразило протест из-за салюта, который планируется устроить 13 октября, в годовщину освобождения Риги от фашистов.

В ведомстве российскому представителю указали, что Латвия расценивает праздничные фейерверки в честь 75-летия освобождения Риги как неприемлемую и недружественную акцию.

"Мы хотели бы напомнить миру, что свобода и независимость Латвии, Литвы и Эстонии были восстановлены на 45 лет позже, поскольку вхождение Красной армии означало возобновление советской оккупации", — говорится в сообщении на сайте латвийского МИД.

В российском посольстве в Латвии отметили, что такая резкая реакция вызывает недоумение.

"Считаем своим долгом почтить память и подвиг советских солдат, в том числе латышей, которые освободили мир от "коричневой чумы", — говорится в сообщении дипмиссии в фейсбуке

Накануне протест по поводу салюта в честь освобождения Таллина заявила Москве Эстония. Позже с таким же заявлением выступила Литва — из-за салютов в день освобождения Вильнюса и Каунаса.

Страны Балтии считают, что с 1940 по 1991 год якобы были оккупированы СССР. Россия как правопреемница СССР категорически не согласна с такой постановкой вопроса и не раз подчеркивала, что присоединение Прибалтики к СССР соответствовало нормам международного права того времени.

Российское Минобороны в преддверии 75-летия Победы отмечает праздничными салютами освобождение городов СССР и Восточной Европы. В этом году уже состоялись салюты в день освобождения Одессы (10 апреля), Севастополя (10 мая) и Минска (3 июля).

Тринадцатого июля салютом отметят годовщину освобождения Вильнюса, 28 июля — Бреста, 1 августа — Каунаса, 24 августа — Кишинева, 31 августа — Бухареста, 22 сентября — Таллина, 13 октября — Риги, 20 октября — Белграда.