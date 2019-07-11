Кота Мостика пригласят на открытие для туристов крымской пещеры "Таврида"

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Символа Крымского моста кота Мостика пригласят на открытие для массового посещения крымской пещеры "Таврида", найденной в прошлом году при строительстве автотрассы, сообщил председатель Совета Российского союза спелеологов Геннадий Самохин.

Ранее Самохин сообщал, что логотипом крымской пещеры "Таврида" станет саблезубый пещерный кот Таврик, останки которого наряду с другими древними животными были найдены в пещере.

"У нашего моста жизни - Крымского моста - символом является кот Мостик. Нам показалось очень символичным, что кот Мостик и кот Таврик. Я бы очень хотел встретиться с котом Мостиком, пригласить его на открытие пещеры", - сказал журналистам Самохин.

По его словам, символичным является также тот факт, что пещера была найдена при строительстве трассы "Таврида", которая берет свое начало от Крымского моста.