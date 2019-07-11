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РИА Новости

На территории ТЭЦ в Мытищах загорелось административное здание

Вчера, 13:22
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
© РИА Новости
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Административное здание горит на площади 600 квадратных метров на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах, общая площадь пожара - 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"По состоянию на 12.30, происходит горение административного здания размером 20 на 30 метров по всей площади - 600 квадратных метров. Общая площадь пожара составляет 800 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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