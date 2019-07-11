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РИА Новости

В крымской пещере "Таврида" обнаружили уникальные минералы

Вчера, 13:16
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© Фото предоставлено КРО РГОПещера, найденная в районе пос. Зуя на месте строительства трассы "Таврида"
Пещера, найденная в районе пос. Зуя на месте строительства трассы Таврида
© Фото предоставлено КРО РГО
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости. Уникальные фосфатные минералы обнаружены в крымской пещере "Таврида", найденной в прошлом году при строительстве автотрассы, сообщил председатель Совета Российского союза спелеологов Геннадий Самохин.
"Вся пещера раньше использовалась летучими мышами. При соприкосновении гуано (разложившиеся естественным образом остатки помета летучих мышей) с породами пещеры образовалась тонкая корка уникальных фосфатных минералов, которые пронизаны некими бактериальными матами. Здесь еще все это развивается. Мы стараемся объяснить продолжающиеся процессы. Мы еще не знаем всю минералогию. Это уникальное образование", - сказал Самохин журналистам.
По его словам, минералы сохранились благодаря тому, что пещера долгое время была законсервирована.
"Они существуют в очень узком диапазоне температуры влажности", - подчеркнул спелеолог.
Карстовая полость - пещера длиной более километра была обнаружена в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя во время строительства трассы "Таврида". Спелеологи Крыма нашли в пещере останки древних хищников и других животных. В пещеру были организованы комплексные экспедиции, в состав которых входили специалисты разных областей - спелеологи, палеонтологи, археологи, палеоботаники, специалисты по радиоизотопному датированию.
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