В крымской пещере "Таврида" обнаружили уникальные минералы

"Вся пещера раньше использовалась летучими мышами. При соприкосновении гуано (разложившиеся естественным образом остатки помета летучих мышей) с породами пещеры образовалась тонкая корка уникальных фосфатных минералов, которые пронизаны некими бактериальными матами. Здесь еще все это развивается. Мы стараемся объяснить продолжающиеся процессы. Мы еще не знаем всю минералогию. Это уникальное образование", - сказал Самохин журналистам.