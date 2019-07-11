СК начал проверку из-за пожара на территории ТЭЦ в Мытищах

Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Следователи организовали доследственную проверку из-за пожара на территории ТЭЦ-27 в Мытищах, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщили, что в четверг на территории ТЭЦ-27 в Мытищах загорелась газовая станция высокого давления. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Пострадали, по данным МЧС, 11 человек.

"Следственная группа в составе криминалистов, следователей первого и второго управления по расследованию особо важных дел ГСУСК России по Московской области, а также следователи территориального отдела выехали на место пожара, произошедшего на территории Северной ТЭЦ в городском округе Мытищи. По данному факту организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.