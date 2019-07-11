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РИА Новости
Калужская область

Под Калугой 13 июля пройдет фестиваль "Великое стояние на реке Угре"

Вчера, 13:12
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КАЛУГА, 11 июл - РИА Новости. Военно-исторический фестиваль "Великое стояние на Угре", посвященный событиям 1480 года, положившим конец ордынскому игу, пройдет в Калужской области 13 июля, гости праздника увидят масштабную реконструкцию сражения русских и ордынских войск, сообщило правительство региона.
"Cтояние на Угре" ("Угорщина", 1480) - военные действия русского войска под командованием великого князя Ивана III в низовьях реки Угра (левый приток Оки) против войска Большой Орды, которым командовал хан Ахмат. Эти события положили конец зависимости русских княжеств от так называемого ордынского ига, которое началось в XIII веке и длилось почти 250 лет. Стояние завершилось 11 ноября.
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"Проведение военно-исторической реконструкции в июле тоже имеет глубокую историческую подоплеку. Шестого июля православная церковь чествует Владимирскую икону Пресвятой Богородицы. Именно в эти дни 1480 года икона прибыла в Москву. Вся столица в течение трех дней молилась ей на избавление от ордынского ига. И в итоге было принято решение стоять до конца. Это и стало началом Великого стояния на Угре", - говорится в сообщении.
Фестиваль пройдет на двух площадках – в Свято-Владимирском скиту на Валааме и в пойме реки Угры недалеко от села Дворцы в Дзержинском муниципальном районе.
Во Владимирском скиту состоится торжественное богослужение и крестный ход к памятному знаку, посвященному Великому стоянию. Также с 13.00 до 18.00 будут работать экспозиции музея и диорама Павла Рыженко.
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"На берегу Угры раскинется военный лагерь. Будут работать военно-исторические площадки, мастер-классы, ярмарки, выставка картин П. В. Рыженко "Пояс Богородицы", город мастеров и трапезные. В 14.30 состоится торжественная церемония, посвященная 539-летию Великого стояния, а затем в 15.00 начнется главное действо: на берегах Угры сразятся русские и ордынские войска", - информируют власти.
Фестиваль проводится в регионе с 2012 года и каждый раз становится все более масштабным. В этот раз в фестивале планируется задействовать более 300 участников и 10 тысяч зрителей. Губернатор области Анатолий Артамонов уверен, что праздничное действо помогает сохранять память "о знаковом в истории России событии, положившем конец политической зависимости от орды и ставшем началом развития суверенного государства". Глава региона также стал инициатором того, чтобы 11 ноября стало федеральным праздником. Сейчас соответствующий законопроект рассматривается в Госдуме РФ.
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