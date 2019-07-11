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2019-07-11T13:09Z
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РИА Новости

В Иране военные ликвидировали группу из пяти террористов

Вчера, 13:09
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Военные Ирана ликвидировали группу из пяти террористов на западе страны, сообщило агентство Fars со ссылкой на заявление сухопутных сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана).
По данным агентства, группа террористов в среду попыталась проникнуть на территорию Ирана на западной границе страны в провинции Керманшах, которая граничит с Ираком.
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"В ходе операции были ликвидированы пять террористов", - цитирует агентство Fars заявление КСИР, отмечая, что иранским силовикам удалось обнаружить и изъять значительное количество оружия, оборудования, а также средства связи этой группы боевиков.
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