В Иране военные ликвидировали группу из пяти террористов

По данным агентства, группа террористов в среду попыталась проникнуть на территорию Ирана на западной границе страны в провинции Керманшах, которая граничит с Ираком.

Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом

Постпред Ирана при ООН заявил, что санкции мешают бороться с терроризмом

"В ходе операции были ликвидированы пять террористов", - цитирует агентство Fars заявление КСИР, отмечая, что иранским силовикам удалось обнаружить и изъять значительное количество оружия, оборудования, а также средства связи этой группы боевиков.