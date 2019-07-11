Сотрудники мытищинской администрации выехали на место пожара на ТЭЦ

Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщили, что в четверг на территории ТЭЦ-27 в Мытищах загорелась газовая станция высокого давления. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров. По разным данным, пострадали от шести до восьми человек.

"В любом случае сейчас все у нас на выезде. И начальник управления, и все службы. Все сейчас там. Тушение происходит. Как дальше будет происходить ситуация, пока ничего неизвестно", - сказали в администрации.