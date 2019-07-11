Движение в Мытищах ограничили из-за пожара на ТЭЦ

Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Движение в Мытищах ограничено из-за пожара на Волковском шоссе, где горит ТЭЦ, рекомендуется использовать альтернативные маршруты проезда, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщили, что в четверг на территории ТЭЦ-27 в Мытищах загорелась газовая станция высокого давления. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров. По разным данным, пострадали от шести до восьми человек.

"В связи с произошедшим возгоранием на Волковском шоссе ограничено движение в городе Мытищи по Волковскому шоссе на пересечении с Олимпийским проспектом и Осташковским шоссе. Маршрут объезда по Ярославскому шоссе через Олимпийский проспект и с МКАД по улице Трудовая", - говорится в сообщении.