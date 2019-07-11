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2019-07-11T12:53Z
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РИА Новости

Генштаб заявил об отказе США от переговоров о неразмещении оружия в космосе

Вчера, 12:53
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. США отказываются от переговоров с Россией и Китаем по неразмещению оружия в космосе, намерены сделать это пространство театром военных действий, заявил начальник управления главного оперативного управления Генерального штаба РФ Андрей Стерлин.
"Пентагон рассматривает космос в качестве потенциального театра военных действий и требует сохранить полную свободу маневра на данном направлении. В связи с этим США отказываются от переговоров на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космосе и формирования международно-правовой базы, ограничивающей их возможности по использованию космоса в военных целях", - сказал он.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
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